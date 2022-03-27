استطلاع: 67% من البريطانيين يواجهون صعوبة فى دفع فواتير التدفئة والطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد استطلاع رأى أجرته صحيفة "صنداى إكسبريس" البريطانية، أن أكثر من ثلثى الشعب البريطانى سيواجهون معاناة لدفع فواتير التدفئة والطاقة المرتفعة، إذ أصبحت تكلفة المعيشة هى الشاغل الأكبر لـ58% من المواطنين البريطانيين، وتليها الحرب فى أوكرانيا بنسبة 31%.





وبحسب الاستطلاع، يرى 63% من الناخبين البريطانيين أن وزير المالية ريتشى سوناك، لم يقطع شوطًا كافيًا فى بيان الربيع الأسبوع الماضى، حيث يطالبه حاليًا 6 من كل 10 ناخبين بتنفيذ وعوده بشأن خفض بمقدار بنس واحد فى المعدل الأساسى لضريبة الدخل، قبل الانتخابات المقبلة فى عام 2024.

وتوضح نتائج الاستطلاع أن قضية ارتفاع الأسعار، وخصوصا أسعار الطاقة، ستؤثر على شعبية حزب المحافظين فى صناديق الاقتراع، حيث زاد حزب العمال تقدمه فى أعقاب البيان، بزيادة نقطة واحدة إلى 40% مقابل 35% للمحافظين.

وشمل الاستطلاع البريطانى 1642 شخصًا، وأجراه منظمو الاستطلاعات "تقنى ـ Techne"، وأظهر أن تكلفة المعيشة هى الشاغل الأكبر لـ58% من المواطنين، تليها الحرب فى أوكرانيا بنسبة 31%".

وحسبما ذكرت صحيفة "اكسبريس"، قال فيليب ديفيز، عضو البرلمان عن حزب شيبلى المحافظ فى بريطانيا: "من المفهوم أن الناس قلقون بشأن كيفية قدرتهم على دفع فواتيرهم مع ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود والتضخم العام.. فالبلد مثقل بالديون، ولكن ليس لأننا نعانى من ضرائب منخفضة.. يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك وأسرع فى خفض الضرائب ووضع المزيد من الأموال فى جيوب الناس".

وكشف الاستطلاع عن أن 84% سيتجنبون الآن القيام بعمليات شراء كبيرة مثل السيارات الجديدة، وسيواجه الثلثان، بمقدار 67%، صعوبة فى دفع فواتير التدفئة والطاقة، وفى الوقت الذى تحتاج فيه المطاعم والمسارح ودور السينما وشركات العطلات العملاء للتعافى من الإغلاق، سيخفض أكثر من النصف 55% إنفاقهم فى هذه المناطق، وسيوفر أكثر من الثلث 37% على شراء الملابس.

كما أشار الاستطلاع إلى أن الثلث يرون أن الأزمة ستؤخر موعد التقاعد، بما فى ذلك 6 من كل 10 ممن لا يزالون فى الأربعينيات من العمر، حيث أن 81% ممن بلغوا 65 عامًا من العمر وأكثر يضعون تكلفة المعيشة على رأس قائمة الاهتمامات، بينما يريد 75% تقديم التخفيضات الضريبية، و70% يخشون أن يضطروا إلى إيقاف التدفئة.