بحضور بلينكن.. اجتماع خماسي يضم دولا عربية في إسرائيل

استهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته بالشرق الأوسط بزيارة إسرائيل، الأحد، حيث يشارك في اجتماع خماسي يضم دولا عربية، يُعقَدُ بمنتجع إسرائيلي بصحراء النقب.
ويشمل الاجتماع بلينكن، ووزراءَ خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب وإسرائيل.
وسيلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في المحطة الأولى من جولته في المنطقة، التي تستمر حتى الـ30 من مارس الجاري.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكرت، الجمعة، أن قمة دبلوماسية ستتم الأحد والاثنين، في إسرائيل.
وقالت إن القمة تأتي بناءً على دعوة وزير الخارجية يائير لبيد.
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