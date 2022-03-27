نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط الدخول madrasati sa المباشر لتسجيل الكادر التعليمي والطلاب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التعليم منصتي منصة مدرستي رابط الدخول المباشر لتسجيل دخول الطالب والطالبة والكادر التعليمي إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443، وذلك لحضور الدروس اليومية وتنفيذ اختبارات منصة مدرستي المركزية عبر نظام الاختبارات الإلكتروني أو تنفيذ المهام والتكليفات اليومية والأسبوعية المطلوبة من مستخدمي المنصة منصة مدرستي أو حضور درس عبر منصة مدرستي بطريقة صحيحة لاحتساب الحضور في المنصة، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي التعليمية للتواصل مع الدعم الفني لحل مشكلةٍ ما أو الحصول على استفسار يتعلق بعملية التسجيل في المنصة منصة مدرستي أو غير ذلك، إلى جانب إمكانية الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الرسمي المباشر لدخول منصة الاختبارات المركزية، إلى جانب إمكانية التعرف على طريقة إعداد درس متزامن في المنصة التعليمية.

منصة مدرستي رابط الدخول مباشر madrasati

تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي البديل الأمثل للدراسة الحضورية في المدارس في ظل تفشي جائحة كورونا،حيث تتم الدراسة من خلال منصة مدرستي للتعليم عن بعد بشكل آمن لكافة الطلاب والطالبات للمحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم، وتعد المنصة منصتي مدرستي نموذجاً عالمياً بلغة الأرقام، فهي قامت باستقبال ما يزيد عن خمسة مليارات زيارة خلال العام الدراسي 2020-2021م.

وقد تم اعتماد منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد من قبل المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة العربية السعودية، وتحتوي المنصة madrasati على محتوى تعليمي يتمثل في الإثراءات والأسئلة التعليمية والمسارات التعليمية والإعلانات، ويتم تقديم أدوات مايكروسوفت التعليمية بشكل مجاني لما يزيد خمسة ملايين طالباً وطالبةً، وما يقرب من نصف مليون معلماً وقائداً.

وتعتبر عملية التعلم عن بعد مفهوماً جديداً للعملية التعليمية، فهي تعمل على تنمية مهارات الاعتماد على الذات بالنسبة للطلاب، إلى جانب اكتساب أكبر قدر ممكن من المهارات والتحصيل العلمي، أما بالنسبة لأولياء الأمور فهي قد سهلت متابعة تقدم وتحصيل الأبناء في دروسهم، وذلك لإعطائهم فرصة أكبر لتقديم يد العون للأبناء، ومن يرغب في دخول الصفحة الرئيسية يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي رابط الدخول الرسمي التالي:

منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

تسجيل الدخول منصة مدرستي للطالب

تم الإعلان رسمياً عن منح مديري المدارس صلاحية تعليق الدراسة في حال التحقق من عدد إصابات كورونا التي تم تأكيدها عن طريق تطبيق توكلنا، وذلك بالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية بالمحافظة لضمان سلامة الطلبة وكافة منسوبي التعليم.

وبناءً على ذلك فقد أعلنت العديد من المدارس عن أنه قد تم صدور قرار تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية اليوم الأحد بتاريخ التاسع والعشرون من شهر جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ الثاني من شهر يناير 2022م.

حيث تستمر الدراسة وإعطاء الحصص الدراسية عبر المنصة، كما تم التأكيد على احتساب الحضور والغياب للطلاب عبر منصة مدرستي 1443، لذلك من الضروري عدم التغيب عن الحصص وتسجيل دخول الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي رابط الدخول madrasati.

تحديث 23 يناير 2022م: وفقاً لإعلان وزارة التعليم عن عودة طلاب وطالبات رياض الأطفال وابتدائي إلى الدراسة الحضورية في المدارس، فمن المقرر أن يبدأ أول يوم حضوري اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 23 يناير 2022م الموافق لتاريخ 20 جمادي الآخرة 1443هـ، وتتبع المدارس الإجراءات الوقائية من حيث قياس درجة الحرارة قبل الدخول إلى المدرسة والسير على المسار المخصص وفق ما هو محدد للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات.

رابط اختبار منصة مدرستي التعليمية 1443

أعلنت الوزارة عن تنفيذ اختبار مهاراتي لجميع الصفوف الدراسية بدايةً من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث المتوسط، ويستهدف الاختبار المهارات الأساسية في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الجاري، حيث يهدف اختبار مهاراتي بشكل عام إلى قياس مهارات الطلاب والطالبات في المجالات المعلنة، إلى جانب تحفيز الطلاب لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة.

وتحليل نواحي القوة ونقاط الضعف لدى الطلاب، ومعرفة مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية، بالإضافة إلى توفير بيانات تساهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة والقطاعات الوزارية، سيتم إجراء الاختبار في المواد الأساسية التالية (لغتي – الرياضيات – العلوم – اللغة الإنجليزية).

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اختبار مهاراتي عبر منصة اختبار مدرستي التعليمية خلال الفترة من الرابع والعشرون من شهر شعبان 1443 وحتى الثامن والعشرون من نفس الشهر حضورياً في المدارس، ويتم تقديم الاختبار إلكترونياً للطلبة على هيئة كراس اختبار يتضمن مادة واحدة أو مادتين، ويمكن دخول مدرستي اختبار من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي نظام الاختبارات المباشر (ekhtibar.moe.gov.sa).

منصة مدرستي طريقة حذف درس

أوضحت منصة مدرستي كيف يمكن لمعلم أن يقوم بحذف درس بعد الانتهاء من إعداده، فبعد أن تقوم بإعداد الدرس بالطريقة المعتادة، ومن ثم حفظه، قم بالانتقال إلى الجدول الدراسي، ثم تحديد الدرس الذي ترغب في حذفه، ثم الضغط على أيقونة “حذف الدرس” من إدارة الحصص عبر منصة مدرستي التعليمية.

منصة مدرستي الاختبار المحاكي PISA

تنفذ الوزارة الاختبار المحاكي PISA في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني ضمن الاختبارات الوزارية المحاكية للاختبارات الدولية في مجال الرياضيات لجميع الطلاب بالصفوف الدراسية الآتية (الثالث المتوسط – الأول الثانوي مسار مشترك – الثاني الثانوي) في الموعد التالي:

يوم الاثنين بتاريخ 20 ديسمبر 2021م الموافق لتاريخ 16 جمادي الأولى 1443هـ، وحددت وقت الاختبار ليبدأ من الساعة 8:00 صباحاً، ويستمر لمدة 24 ساعة، وتتاح الإجابة على الاختبار في مدة 30 دقيقة تبدأ من دخول الطالب إلى منصة مدرستي رابط الدخول للاختبارات المركزية.

رابط منصة مدرستي اختبار المباشر

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية رابط نظام الاختبارات المركزية لتنفيذ الاختبارات الوزارية والفترية عن طريق المنصة الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ اختبارات الدورة للاختبارات المحاكية عن طريق منصة مدرستي اختبار فقط، ويدخل تنفيذ الاختبار ضمن المهام الأدائية للطلاب والطالبات، ويمكنكم الحصول على منصة مدرستي رابط الدخول مباشر لنظام الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق أعلاه.

منصتي مدرستي تسجيل دخول 1443

استأنفت الرحلة التعليمية لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ببداية الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد بتاريخ 1 جمادي الأول الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2021م في جميع مدارس المملكة الحكومية والأهلية والعالمية، وقد أعلنت الوزارة عن إنهاء الاستعدادات الخاصة بها بعد أن انتهت إجازة نهاية الفصل الأول وفق التقويم الدراسي ذات الثلاث فصول المعدل،

ومن خلال متابعة الوزارة سير العملية التعليمية، فقد أكدت على التزام الطلاب بالحضور بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بما يعكس مدى الجدية والانضباط، كما واصل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الدراسة عن بعد عبر منصتي مدرستي وروضتي، فمن يرغب في الحصول على منصة مدرستي رابط الدخول المباشر الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق عالية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1443

تتيح منصة مدرستي إمكانية إنشاء حساب جديد لطالب مستجد، وذلك من خلال الدخول إلى منصة مدرستي وزارة التعليم الإلكترونية، ثم النقر على أيقونة العودة إلى المدارس والدخول على أيقونة التسجيل ثم تسجيل جديد، وتعبئة البيانات الأساسية للطالب بكتابة السجل المدني للطالب المستجد وجوال ولي الأمر، ثم إكمال باقي الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

كيفية إنشاء نشاط عبر منصة مدرستي

يمكن إنشاء الأنشطة المدرسية من جانب المعلم من خلال الدخول إلى منصة مدرستي والضغط على الأنشطة التعليمية من القائمة الرئيسية، ثم من صفحة إدارة الأنشطة يتم الضغط على “إضافة نشاط”، ويجب أولاً ضبط إعدادات الأنشطة من حساب القائد، ثم إكمال البيانات اللازمة والنقر على أيقونة “حفظ”.

ولكي يتمكن الطلبة من حل النشاط، فيجب إرسال إسناده لهم، ويتم الإرسال بثلاث طرق وهم (أثناء إعداد الدرس من الجدول – خلال إعداد الحصص الإضافية – خارج نطاق الحصص كنشاط مرسل عن طريق أيقونة إرسال النشاط).

اختبارات PIRLS منصة مدرستي تسجيل

أعلنت الوزارة عن بدء اختبار PIRLS الدولي للفهم القرائي اليوم الاثنين بتاريخ 8 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 3 ربيع الثاني 1443هـ، حيث يؤدي ما يزيد عن سبعة ألاف طالباً وطالبةً من الصف الخامس الابتدائي اليوم الاختبار الدولي بشكل حضوري لمدة ثلاثة أيام متواصلة في عدد 177 مدرسة بالمناطق والمحافظات بالمملكة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الصحة السعودية، ويجب العلم أن الهدف من المشاركة في الاختبار الدولي هو قياس مستوى المهارات لدى الطلاب والطالبات في القراءة والفهم والتحليل، إلى جانب رفع مستوى نواتج التعلم، ولن يتم إجراء الاختبار عبر منصة مدرستي رابط الدخول إلكترونياً، وإنما حضورياً.

إثبات حضور الدرس في منصة مدرستي 1443

أوضحت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية أنه يجب على الطلاب والطالبات إثبات الحضور في المنصة وليس عند المعلم فقط، حيث يتم احتساب الحضور عند المعلم أو المعلمة عند الدخول مباشرةً إلى برنامج التيمز، ولكن طريقة حضور الدرس الصحيحة يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي للطالب.

النقر على جدولي من القائمة الجانبية.

الضغط على اسم الدرس.

أنقر حضور بجانب الدرس ليتم التحويل إلى تيمز.

فبعد اتباع خطوات إثبات حضور الدرس في منصة مدرستي الموضحة بالنقاط عالية، فسوف يتم تسجيل الدخول إلى الدرس والحضور وتسجيل الطالب في تقارير الحضور والغياب من جانب المدرسة، ومن يرغب في تنفيذ اختبارات مدرستي عبر نظام الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي رابط الدخول الرسمي المرفق.

طريقة تسجيل دخول اختبارات منصة مدرستي 1443

يتم تسجيل الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية مدرستي اختبار من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الاختبارات، ثم اختبارات مركزية، ثم إجراء الاختبار، وقبل تنفيذ الاختبار يجب أن يتم قراءة الإرشادات والتعليمات لإجراء الاختبار بشكل يسير وصحيح، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل دخول مدرستي اختبار من خلال الفيديو التالي:

منصة مدرستي ضوابط الاختبارات القصيرة 1443

هناك ضوابط للاختبارات القصيرة التي يتم تنفيذها في منصة مدرستي اختبارات يجب التقيد والالتزام بها من جانب المعلمين والقادة، وتتمثل ضوابط الاختبارات القصيرة التي أعلنت وزارة التعليم عام عنها في التالي:

يقوم الطالب في كل فصل دراسي بفترتين تقويميتين. يجب على المعلم وضع مواعيد الاختبارات القصيرة المتكررة في الخطة الاستراتيجية لديه لتدريس المقرر، فلا يتم ترك مواعيد إجراء الاختبارات عشوائياً، ولكن يتم تنفيذها بمنهجية تلازم عمليات التدريس للوحدات أو الفصول أو الموضوعات المقررة لدراسة المقرر الدراسي. يتم تنفيذ الاختبارات القصيرة عبر منصة مدرستي اختبار بالتنسيق مع قائد المدرسة. يجب تبليغ الطلاب بمواعيد الاختبارات قبل التنفيذ بفترة مناسبة. للاختبارات الفترية موعداً محدداً ينتهي بنهاية كل فترة تقويمية. يكون المعلم هو المسؤول عن رصد الدرجات في نظام نور المركزي، ويتم خضوعها للمراجعة النهائية عند الحاجة. يتم الاحتفاظ بها في مكان آمن بالمدرسة حتى اقتراب اختبار الفصل الدراسي الأول للعام الذي يلي عام تنفيذها.

ووفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب الوزارة بشأن الاختبارات الفترية، فمن المقرر أن تنتهي الفترة التقويمية الثانية يوم الخميس الموافق لتاريخ 6 ربيع الثاني لعام 1443هـ، ومن يرغب في دخول الاختبارات، يمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي رابط الدخول المباشر المرفق بالمقال.

منصة مدرستي دخول الاختبار

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن البدء في إجراء الاختبارات الوزارية المحاكية للاختبارات الدولية الفصل الدراسي الثاني “الأسبوع الثاني” عبر منصة الاختبارات المركزية في مجال الرياضيات يوم الاثنين بتاريخ 9 جمادي الأولى 1443هـ.

ويعتبر هذا الاختبار هو أول اختبار سيتم تنفيذه خلال الفصل الثاني الذي بدأ اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1 جمادي الأولى 1443هـ، وسوف يتم إجراء الاختبار المحاكي لجميع الطلاب والطالبات بالصفوف التعليمية التالية:

الثالث المتوسط. الأول الثانوي مسار مشترك. الثاني الثانوي.

وأكدت الوزارة على أن الاختبار لن يتم تنفيذ سوى من خلال منصة مدرستي رابط الدخول المرفق، ثم الدخول إلى نظام الاختبارات المركزية، ويجب على كافة المعلمين والمعلمات متابعة دخول الطلاب لمنصة مدرستي التعليمية والتأكد من تأديتهم الاختبار المقرر عقده اليوم.

التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443

أطلق معالي وزير التعليم يوم الأحد الموافق لتاريخ الثامن عشر من شهر رجب 1443هـ المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج المسابقة الوطنية الرقمية التي تتميز باتساع مساراتها ومشاريعها، حيث تتنوع تحدياتها التي سوف يخوضها الطلاب والمعلمون، والهدف من ذلك هو تحفيز الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول التقنية والمستدامة، إلى جانب بناء آليات وسبل التعلم الحديثة.

وقد قدمت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية دعوتها لكافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بضرورة المبادرة بالتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443، وقد أوضحت طريقة التسجيل في المسابقة، وذلك من خلال زيارة صفحة مسابقة مدرستي تبرمج في موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني.

ثم الإطلاع والتعرف على المشاريع والمسارات الموجودة في المنصة، ومن ثم الضغط على أيقونة “سجل الآن” للانتقال إلى موقع مسابقة مدرستي تبرمج الإلكتروني، ويجب عليك تسجيل الدخول من خلال تعبئة بيانات حسابك في منصة مدرستي وتحديد المشروع المطلوب للمشاركة، ثم النقر على التسجيل في المسابقة.

دخول منصة مدرستي حذف رسائل الدردشة مايكروسوفت تيمز

يستطيع المعلم تفعيل خاصية حذف رسائل الدردشة في مايكروسوفت تيمز من خلال تسجيل دخول البرنامج، وسوف تظهر أيقونة الفريق أمامك، ولكي يتمكن المعلم من إتاحة خاصية حذف رسائل الدردشة للطلاب المرسلة منهم، فيجب عليه الضغط على الثلاث نقاط أعلى الفريق، ثم النقر على إدارة الفريق manage team، ثم اختيار الإعدادات والنقر على أيقونة أذونات الأعضاء، ثم وضع علامة صح أمام منح الأعضاء خيار حذف رسائلهم.