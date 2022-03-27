رابط وظائف حرس الحدود نساء 1443 المديرية العامة لحرس الحدود التقديم عبر أبشر jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط وظائف حرس الحدود نساء 1443، من أهم كلمات البحث حالياً بالتزامن مع فتح باب التقديم عليها اليوم الأحد الموافق 27/3/2022، الموافق 24 شعبان 1443، حيث تعتبر أحد أهم الأفرع التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وقد أعلنت المديرية العامة للسجون عن فتح باب التسجيل في وظائف حرس الحدود نساء، وذلك على رتبة جندي من الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة ويفضل من لديها مؤهل أعلي، هذا وقد حددت المديرية موعداً لبدأ التقديم وانتهاؤه بالإضافة لشروط واجب توافرها للقبول والتسجيل، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بعرض أهم الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، ونوضح لكم خلال السطور التالية التفاصيل فتابعونا.

فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود "جندي" للعنصر النسائي pic.twitter.com/2AY42y8uua — حرس الحدود السعودي (@BG994) فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود "جندي" للعنصر النسائي pic.twitter.com/2AY42y8uua — حرس الحدود السعودي (@BG994) March 24, 2022

رابط وظائف حرس الحدود نساء 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.

تسجيل بيانات المتقدمة كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

شروط التقديم على وظائف حرس الحدود

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثني من نشأت مع والديها خارج المملكة لخدمة البلاد. تكون من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة ويفضل الحاصلات على مؤهل أعلي. يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول. أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة وغير محكوم عليها في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو بحد شرعي. ألا تكون المتقدمة قد سبق لها العمل في وظيفة تخضع للنظام العسكري. أو تم إنهاء خدمتها في أحد المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب. ألا تكون المتقدمة موظفة في أي جهة حكومية. لا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي. أن تجتاز المتقدمة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية. في حالة حصول المتقدمة على المؤهل من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية. يجب الالتزام بكتابة البيانات كاملة وصحيحة حتي لا يتم الاستبعاد من القبول.

موعد التقديم على وظائف حرس الحدود نساء 1443

يبدأ رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء في استقبال الطلبات من اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، الموافق 24 شعبان 1443، ويستمر حتي تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، الموافق 28 شعبان 1443 على أن يكون التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الموضح بعاليه.

مسميات وشعارات المديرية العامة لـ #حرس_الحدود#اليوم_الوطني_89 pic.twitter.com/H41k80Upwz — حرس الحدود السعودي (@BG994) مسميات وشعارات المديرية العامة لـ #حرس_الحدود#اليوم_الوطني_89 pic.twitter.com/H41k80Upwz — حرس الحدود السعودي (@BG994) September 22, 2019

المديرية العامة لحرس الحدود

هي أحد أهم الأفرع التابعة لوزارة الداخلية السعودية، فهي المختصة بحفظ الأمن وحماية الحدود البرية والبحرية من أي اختراق، وإحباط عمليات التهريب للبضائع والممنوعات والأسلحة، لذلك تسعي دائماً المديرية على الاستفادة من الكوادر الوطنية وتدريبها للعمل بمختلف مناطق المملكة.