رابط تسجيل دخول منصة مدرستي اختبار مهاراتي للطلاب السعودية 1443

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عمر شويل - جدة يرغب الطلاب السعوديون في تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية، من أجل إجراء اختبار بناء القدرات، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن رابط “منصة مدرستي”، سيتم تنظيم الاختبارات لجميع الطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسيتم قياس قدراتهم وتحديد مستواهم. يهدف برنامج “مدرستي” إلى توفير بنية تحتية تكنولوجية تسد الفجوة بين المعلمين والمدارس وأولياء الأمور من خلال توفير الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات التعليمية ذات الصلة. كما يهدف إلى توفير الدعم الرقمي للمدارس وتحسين التحصيل الأكاديمي من خلال الدراسات التحليلية المتقدمة التي تقيس النتائج التعليمية.

موعد التسجيل في منصة مدرستي اختبار مهاراتي

يطلب العديد من الطلاب الطلاب موعد التسجيل في اختبار المهارات، وقد حدد قسم الأبحاث أن اختبار المهارات المعرفية سيبدأ يوم “الأحد 27 مارس 2022” وسيستمر حتى “الخميس 31 مارس 2022” وذلك من خلال الوصول إلى مدرسته. منصة عبر تطبيق إلكتروني يمكن تنزيله مجانًا. سيغطي هذا الاختبار مواد رئيسية مختلفة ، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

رابط منصة مدرستي اختبار مهاراتي

إنه موقع لتقييم مهاراتي وتحسينها يتم عبر منصة مدرستي لتقييم مهاراتي، يمكن لطلاب الجامعة العربية الأمريكية اتباع الخطوات التالية:

يجب أن تذهب إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية.

ثم انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft”.

يكتب الطالب اسم المستخدم ويكتب كلمة المرور.

ثم بعد ذلك يضغط على الاختبارات

ثم نختار “الاختبارات المركزية”.

ثم ينقر على “اجتياز الاختبار”.

سيكون قادرًا على إجراء الاختبار وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا لكل دورة تعليمية.

رابط الدخول إلى اختبار تعزيز القدرات

يمكنك التقديم من خلال رابط “تعزيز القدرات” لتصبح سفير طلاب مدرستي ، على موقع مدرستي ، madarasati.gov.sa باتباع الخطوات التالية:

1. إذا لم يكن لديك حساب سعودي بوزارة التربية والتعليم، يرجى التسجيل (أدخل الرابط لإنشاء صفحة الحساب)

2. يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بوزارة التعليم السعودية.

3. انقر فوق “قدم الآن”

4. يجب عليك قراءة جميع الشروط وقبولها

5. يجب عليه النقر فوق رابط الاختبار

6. بعد ذلك عند إتمام الاختبار يجب أن يضغط على كلمة “إنهاء”

7. يمكنه استكمال ملفه الشخصي وتنزيل سيرته الذاتية “.