التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد، اعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن أنظمة الضمان الإجتماعي المطور الجديدة، حيث أنه يقدم العديد من المساعدات التي تشمل التدريب والتأهيل للأفراد الذين لا يستطيعون العمل من خلال برامج تم تصميمها خصيصا لهم لكي يقوم بالالتزام بها، حيث يتم ذلك لأصحاب الدخل القليل وذوي الاحتياجات الخاصه الغير قادرين على العمل وسوف نقدم تفاصيل التسجيل خلال هذا المقال.

رابط تسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد

لكي يستطيع المواطن التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد يجب عليه الضغط على رابط التسجيل الرسمى الذى أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية بشكل الكتروني، حيث إن ذلك يسهل عمليات التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على رابط منصة الحماية والدعم

يضغط المواطن على أنشاء حساب جديد

يكتب المواطن جميع البيانات المطلوبة منه مثل الإسم و رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد

يكتب رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح

أدخل رقم على التحقق الذى سوف يتم ارسالها فى رساله على الهاتف

يملأ استمارة التقديم التي سوف تظهر له ثم يضغط على تأكيد

شروط الاستحقاق اللي راتب الضمان المطور الجديد

نظام المعاشات الاجتماعية المطور لا يحتوي على مساوئ النظام القديم، حيث أنه يحرص على وصول الدعم والمساعدات إلى عدد أكبر من المواطنين وتغطية نفقات معيشتهم ومساعدتهم على الحياة، ولكن وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لكي يتم صرف له معاش الضمان المطور الجديد ومن هذه الشروط ما يلي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم فيها بشكل دائم

يجب أن يكون من الأسر الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة العربية السعودية

يجب أن لا يكون المواطن داخل أماكن الإيواء أو السجون الحكومية

يجب أن يرفق جميع الأوراق والمستندات بشكل صحيح

الفئات التي تستحق صرف راتب الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية التي يتم بها صرف راتب الضمان الاجتماعي وهي على النحو التالي

الأسر ذات الدخل المنخفض.

الأرامل والمطلقات التي ليس لهن عائل

ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة

كبار السن والمتقاعدين عن العمل

زوجة وأبناء الزوج مدمن المخدرات.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد

هنالك العديد يبحث عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور التي أعلنت عنه الضمان الاجتماعي، حيث ومن الجدير بالذكر ان الحد الادنى لراتب الضمان الاجتماعي المطور الجيديد هو 1100 ريال سعودي، حيث هنالك حسابه تقوم بحساب راتب الضمان علي حسب عدد الاسرة ويمكنك الدخول اليها بكل سهولة من خلال الرابط الجديد الخاص بالحاسبة من موقعنا موقع ثقفني حاسبة الضمان الاجتماعي