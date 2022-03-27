نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة جود الإسكان” رابط التسجيل والحصول على سكن مجاني أو دعم إيجار joodeskan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم جود الإسكان دعم الإيجار، حيث يبحث الكثير من الأشخاص يوميا عن منصة جود في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا سواء من الأشخاص المتبرعين أو من قبل الإشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة، حيث توفر منصة جود الإسكان هذه الخاصية التي تجمع بين أهل الخير والأشخاص المستحقين للدعم في مكان واحد، حيث يمكنك أن تساهم ولو بمبلغ بسيط لتحصل أسرة على سكن أو لدعم إيجار، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية التبرع في المنصة، أو كيفية التسجيل فيها للحصول على دعم إذا كنت مستحق، فتابعوا معنا.

منصة جود الإسكان

وتعتبر منصة جود للإسكان واحدة من أهم المنصات الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم العديد من البرامج لدعم المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة، وهذا سواء في دعم توفير السكن أو دعم الإيجار، ويمكن للسادة المواطنين القادرين التبرع ولو بمبالغ بسيطة لتلك الأسر، وهذا لجمع المبلغ المطلوب لتوفير احتياج تلك الأسرة.

وحسب الموقع فقد ساهم الموقع حتى الآن في مساعدة أكثر من 4600 أسرة في جميع أنحاء المملكة، وهذا سواء في برنامج دعم توفير السكن أو دعم الإيجار، وهذا بفضل الله ثم فضل تبرعات الأخوة المساهمين.

باليسر من أموالكم ستكون نهاية الأيام العصيبة لرب هذه الأسرة "شديدة الحاجة".. قدم جودك واصنع فرحتهم!#جود_الإسكان — منصة جود الإسكان (@joodeskan) باليسر من أموالكم ستكون نهاية الأيام العصيبة لرب هذه الأسرة "شديدة الحاجة"..



قدم جودك واصنع فرحتهم!#جود_الإسكان — منصة جود الإسكان (@joodeskan) March 25, 2022

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كيفية التبرع في منصة جود للإسكان

ويمكن للفاعلي الخير التبرع من خلال المنصة، والتي تم إطلاقها من مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وهذا لضمان وصول التبرعات للمستحقين الفعليين، ويمكنكم التبرع عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الخاص بجود.

ثم انقر على حالات تنتظر جودكم.

قم باختيار أحد الحالات التي تريد مساعدتها.

ثم انقر على ساهم الآن.

قم بملئ بيانات المساهمة، ثم وافق على سياسة المساهمة.

انقر على ساهم الآن.

التسجيل للحصول على دعم الإيجار او دعم سكن

ويمكنكم التسجيل في المنصة بكل سهولة، وهذا سواء للحصول على الدعم السكني أو دعم الإيجار، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الموضحة التالية، فتابع معنا:

اذهب إلى المنصة عبر الرابط joodeskan.sa.

ثم في الأعلى اضغط على حسابي.

اختر تسجيل.

أدخل كافة البيانات المطلوبة للتسجيل.

انقر على طلب التسجيل.

بعد التسجيل اذهب إلى اتصل بنا، كما هو موضح في المقطع.

ادخل كافة البياناتك واكتب رسالتك.

ثم اضغط على ارسال.

كما ويجب عليك الذهاب لأحد الجمعيات الخيرية المعتمدة في المنصة وتقديم طلب دعم منها، وسيقومون بدراستها ونشر حالتك في المنصة.