الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع كبير للوقود ومصنع عسكرى غرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لتصليح الدبابات بالقرب من مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، باستخدام أسلحة عالية الدقة، وذلك وفق "روسيا اليوم".
وكان الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، قد أكد أن الولايات المتحدة تبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف المعاناة عن الشعب الأوكراني، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب فورا.
وقال وربيرج في تصريح خاص لقناة ( الحرة ) الأمريكي اليوم الأحد، إنه منذ بداية هذه الحرب قدمت الولايات المتحدة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مضيفا أنه يتم العمل حاليا مع الحلفاء لمعرفة احتياجات الشعب الأوكراني على الأرض.
وبشأن تقديم المساعدات الأمريكية للدول المستضيفة للاجئين الأوكرانيين ، قال وربيرج إن عدد اللاجئين الأوكرانيين بلغ أكثر من 3.5 مليون لاجىء ، مضيفا أن واشنطن تعمل مع المؤسسات المحلية لتسهيل وصول المساعدات للأوكرانيين، وأوضح أن بولندا تستضيف نحو 2 مليون لاجئ أوكراني ، فيما تستضيف دول الجوار لأوكرانيا نحو مليون ونصف المليون لاجئ.
ودعا كل الأطراف إلى إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة لإجلاء المدنيين الأوكرانيين وعدم التعرض لها بالقصف.
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