العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الصينية المنكوبة

عثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبا، على ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أن الصندوق الأسود الثاني من الرحلة إم يو5735 الذي تم العثور عليه اليوم، يحتوي على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.

وتأكد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" التي تحطمت الاثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الصينية السبت.

وقد عثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياما عدة.

ويعد تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران منذ 1994 في الصين حيث يعتبر الخبراء عموما أن السلامة الجوية جيدة جدا.

ولم تعرف بعد أسباب الكارثة، وكان جميع من على متن الطائرة من الجنسية الصينية.

وبعد العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، يجب على المحققين الحصول في غضون أيام أو أسابيع قليلة على العناصر الأولى التي ستساعد في كشف أسباب الحادث.

ولا يزال مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ والأطباء والمحققين والمتطوعين والمسؤولين السياسيين يتوافدون الى موقع المأساة لمواصلة التحقيق.