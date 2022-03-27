عاجل.. الجيش الروسى: تدمير مستودع كبير للوقود ومصنع دبابات غرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير قاعدة وقود كبيرة ومصنع لتصليح الدبابات للجيش الأوكرانى بالقرب من مدينة لفوف فى غرب أوكرانيا، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، منذ قليل.





وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من تدمير هذه الأهداف باستخدام أسلحة عالية الدقة. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أعلن أمس السبت، تدمير 91 موقعا عسكريًا وإسقاط مروحية "مى-24" لقوات كييف خلال الـ24 ساعة السابقة.

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