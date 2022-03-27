غدًا.. برلمان لبنان يناقش مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال

جدة - نرمين السيد - يناقش لجان نيابية فى البرلمان اللبنانى، غدًا الإثنين، مشروع قانون لتقييد تحركات رؤوس الأموال فى البلاد، على أن يتم طرح المشروع للتصويت، بعد غد الثلاثاء، إذا تمت الموافقة على النص، فى محاولة لتمرير القانون الذى طال تأجيله وسط مواجهة بين البنوك وبعض القضاة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن نواب فى البرلمان.





فيما أشار بيان من مكتب نائب رئيس الوزراء اللبنانى، سعادة الشامى، أمس السبت، إلى أن معظم الاجتماعات التى جرت مع صندوق النقد الدولى خلال الأيام الماضية، ركزت على "أخذ رأى الصندوق وملاحظاته" على مشروع القانون. وأوضح البيان أن المشروع تمت إحالته إلى اللجان النيابية لمناقشته غدًا الإثنين، وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن ملاحظات صندوق النقد الدولى مدرجة فى المسودة.

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