الوطن الإماراتية: القمة الرباعية فى العقبة تؤكد أهمية التنسيق الأخوى

وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم، الأحد، تحت عنوان "قمة العقبة وأهمية التعاون الأخوى"، أن القمة التى عقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربى سواء لتحقيق المصالح المتبادلة أو للتعامل مع مختلف التحديات والقضايا انطلاقاً من التكاتف الأخوى البناء والواجب.
وأشارت إلى أهمية تحصين الأمة وسلامة دولها ومنع التدخلات الخارجية فى شؤونها، وبناء علاقات تقوم على التعاون والتكاتف والاحترام المتبادل سواء بين مكوناتها أو مع مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن العالم اليوم يمر بظروف غاية فى الأهمية والدقة والخطورة على كل الأصعدة والتى يمكن أن تكون لها تداعيات مختلفة.
وأوضحت الصحيفة أن المنطقة العربية عانت فى عدد من دولها أوضاعا صعبة بفعل الكثير من الأحداث التى عاشتها، لافتة إلى أن التنسيق والتعاون العربى القائم على حرص أخوى مشترك يشكل ضمانة لتجنب أى هزات إضافية ناتجة عن الوضع القائم على الساحة العالمية، ومن هنا شكلت جهود الإمارات الحريصة على أمتها نموذجاً مشرفاً وقدوة لجميع الحريصين على الوضع العربى.
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