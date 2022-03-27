أكثر من 318 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية خلال السلعات ال24 الماضية, 318 ألفا و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 282 حالة وفاة.





أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فى بيان لها, بأن عدد الإجمالى للاصابات فى البلاد بلغ 11 مليونا و815 ألفا و 841، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 14899.

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