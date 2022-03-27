ترامب: بايدن «النائم» قتل الحلم الأمريكى

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية، بمسؤوليتها عن الوضع حول أوكرانيا، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار البنزين، معتبرًا أن الرئيس جو بايدن "قتل الحلم الأمريكى".





وحسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها فى تجمع لمناصريه بولاية جورجيا، أمس السبت، إن "أسوأ خمسة رؤساء فى التاريخ الأمريكى مجتمعين لم يكونوا ليتسببوا فى نفس القدر من الضرر الذى أحدثه جو بايدن فى غضون 15 شهرًا فقط".

وأضاف ترامب أن بايدن تمكن "خلال عام ونيف فقط، من أن يقتل الحلم الأمريكى حرفيا"، موضحًا أن غزو أوكرانيا ما كان ليحدث لو كان هو فى البيت الأبيض، وليس بايدن، ووصفه بـ"ابن ... النائم".

كما حذر ترامب مما تشهده أمريكا من قفزات قياسية فى التضخم وأسعار الوقود، قائلاً: "الديمقراطيون سيئون فى أمور الاقتصاد، وسيئون فى قضية التضخم، وسيئون فى شأن أوكرانيا، وهذا ما كان يجب أن يحدث".

وأشار ترامب إلى أن ما يجرى حول أوكرانيا يذكر بإخفاقات الولايات المتحدة عند سحب قواتها من أفغانستان، وقال: "لولا هذا، لما رأيتم (أزمة) أوكرانيا. أعتقد أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نظر إلى انسحابنا من أفغانستان، وقال: يا إلهى، هؤلاء الناس غير أكفاء".

كما نوه الرئيس الجمهورى السابق إلى مشكلات الولايات المتحدة فى العلاقات مع الناتو، قائلاً: "هؤلاء الناس لا يثقون فينا"، مضيفًا أن الزعيم الصينى شى جين بينج سيستخلص العبر بعد رؤية ما يحدث وستكون تايوان هى التالية فى ظل "القيادة الأمريكية الضعيفة".