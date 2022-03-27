إصابة 4 جنود فى انفجار قنبلة بجنوب تايلاند

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما كانت سرية تضم 8 أفراد يسافرون فى شاحنتين صغيرتين فى طريق العودة إلى قاعدتهم بعد حضور حدث رياضى فى بان تامونج فى تامبون.

وأضافت أنه بين قريتى كادى ولوينج، تم تفجير عبوة ناسفة عن بعد كانت مزروعة على الطريق ما أدى إلى إصابة قائد السرية بجرح عميق فى الساق اليمنى بينما أصيب ثلاثة أفراد آخرين بجروح طفيفة تم نقلهم إلى مستشفى سى ساخون.

وتجرى حاليا الشرطة المحلية التحقيق فى الحادث الذى كان يعتقد فى البداية أنه عمل إرهابى قام به متمردون جنوبيون.