قبل موقعة الحسم أمام مصر.. مدرب السنغال يوجه نداء

ويلتقي المنتخبان على ملعب عبد الله واد، الثلاثاء المقبل، الذي يتسع لـ 50 ألف مشجع، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، حيث نفذت تذاكر المباراة.

وقال سيسيه في تصريحات لموقع "سينيغو" السنغالي: "لقد عملت في هذا المجال لسنوات. كنت لاعبا دوليا وهناك عقلية لم يتبناها جمهورنا بعد".

وأوضح: "نحن بحاجة إلى مزيد من التعصب التشجيعي كما نرى في الجزائر وتونس حيث يصبح الصحفيين والسياسيين مؤيدين عندما يلعب المنتخب الوطني".

وأضاف: "آمل أن يوم الثلاثاء، سوف يفسح أولئك الذين يرتدون الزي الرسمي الطريق لمن يرتدون قمصانهم. نريد أن نرى الألوان الأخضر والأصفر والأحمر على المدرجات".

وختم: "ستكون مساهمة المشجعين مهمة للغاية. أدعو جميع السكان السنغاليين، نحن بحاجة إلى جمهورنا".

ورغم الهزيمة أمام مصر استُقبل منتخب السنغال بالطبل والزمر في المطار فور عودتهم إلى العاصمة داكار، السبت.

ونشر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لاستقبال اللاعبين بالطبل والزمر.

كان منتخب السنغال خسر أمام مصر، الجمعة، في استاد القاهرة بهدف دون رد في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث تحتاج إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.