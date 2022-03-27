الصين تسجل 1254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أن البر الرئيسي سجل 1254 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 1335 في اليوم السابق

وقالت اللجنة إن 1217 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1280 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 4448 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 4430 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 143240 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.