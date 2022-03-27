نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يجوز نقل الكفالة بعد الخروج النهائي من المملكة والجوازات السعودية ترد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت الجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر علي سؤال تابع للصفحة بالرد عن إمكانية نقل الكفالة بعد الخروج النهائي من المملكة، كذلك يرغب الوافدين التعرف علي شروط الخروج النهائي في النظام الجديد، وهل يمكن للعامل الإلغاء من الخرج النهائي بعد انتهاء الإقامة الخاصة به، كل هذه الإيضاحات سوف نوضحها عبر السطور التالية بعدما جاء الرد من الجوازات السعودية.

هل يجوز نقل الكفالة بعد الخروج النهائي

تم الرد علي سؤال احد تابعي الجوازات والذي كانت صيغته “هل يجوز نقل الكفالة بعد الخروج النهائي من السعودية” وردت الجوازات انه يمكن لصاحب العمل الحالي إصدار خروج دائم للعامل، والأصل هو الإصدار النهائي للعامل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية أو نقل خدماته عبر منصة قوى، كما يمكن نقل كفالة عامل من كفيل لأخر ويجب مراعاة التالي:

انه من الضروري إلغاء تأشيرة الخروج النهائي أولاً.

يجب أن يتم الإلغاء خلال 60 يومًا من إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

نوهت انه سيتم فرض غرامة مالية تقدر بثمن ألف ريال سعودي.

وأكدت الجوازات انه في حالة دفع الغرامة يحصل المقيم على التنازل من الكفيل الأول، وفي ذلك الوقت يمكنه نقل الكفالة إلى عميل آخر.

طريقة نقل كفالة مقيم

وضحت الجوازات انه يمكن للكفيل إصدار تأشيرات الإقامة أو الخروج والعودة وكذلك نقل الكفالة، وعن خطوات نقل كفالة مقيم فيجب اتباع الخطوات التالية:

يجب إرسال طلب نقل الكفالة أولاً إلى صاحب العمل الخاص من خلال تطبيق بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم يجب على المقيم الدخول إلى بوابة أبشر.

ثم مراجعة جميع طلبات التحويل المضمونة بحسابه.

ثم الموافقة على طلب التحويل أو رفضه.

ويجب الالتزام بالموعد النهائي للموافقة على الطلب خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ التقديم.

أما في حالة رفض الكفيل نقل العامل فيجب مراعاة التالي:

إذا رفض الكفيل تجديد تصريح إقامته في المملكة بعد انتهاء صلاحية تصريح الإقامة ، يمكن للمقيم نقل الكفالة ، ويجب أن يتم رفض الرفض بعد شهر واحد من انتهاء تصريح الإقامة السعودي. إذا اشتكى الكفيل بشكل ضار من تغيب المقيم ، ويمكن للمقيم إثبات أن التقرير ضار، يمكن نقل الحق الضماني إلى ضامن آخر. إذا لم يدفع الكفيل للمقيم أو العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، يمكنك تحويل الكفالة إلى الكفيل الثاني دون موافقة الكفيل الأول. إذا كان الكفيل في المنطقة الحمراء في نظام نطاقات، يمكنك في هذه الحالة نقل الكفيل إلى كفيل ثان.

خطوات نقل كفالة لعامل منتهية إقامته

يتم نقل كفالة عامل تم انتهاء إقامته من خلال اتباع الخطوات الأتية:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم اختر الخدمات الإلكترونية للأفراد.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسمك وكلمة المرور.

يتم إدخال بعض البيانات المتعلقة بالمنشأة التي تعمل بها وكذلك صاحب المنشأة.

اضغط لتحويل كفالة عامل وافد، ثم النقر علي تبويب طلب جديد.

تعبئة كافة بيانات العامل المراد نقل كفالته، ثم الضغط علي أيقونة بحث.

تظهر بيانات العامل وموافقة كفيل العامل السابق، ثم اضغط على إرسال.

بعد ذلك تظهر رسالة تشير إلى أن العامل قد تم نقله تحت كفالتك.

وبذلك انتهينا من كافة التفاصيل المتعلقة بالإجابة علي هل يجوز نقل الكفالة بعد الخروج النهائي من المملكة، والذي وضحته الجوازات السعودية.