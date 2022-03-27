البيت الأبيض: بايدن لم يكن يقصد بتصريحاته الدعوة إلى تغيير النظام الروسى

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن المسئول- لم تكشف هويته- قوله: "كان الرئيس يريد أن يقول إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة القوة على جيرانه فى المنطقة.. لم يكن يناقش سلطة بوتين فى روسيا أو تغيير النظام".
وفى وقت سابق من اليوم، قال بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام حشد خارج القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو: "من أجل الرب، لا يمكن أن يبقى ذلك الرجل فى السلطة"، فى إشارة إلى الرئيس الروسي، الأمر الذى اعتبره مراقبون يمثل دعوة لتغيير النظام السياسى فى روسيا، ووصفوا ذلك بأنه أبعد ما وصل إليه حتى الآن فى هذا الشأن منذ اعتلائه السلطة، مؤكدين أنها تعكس تغييرا مهما فى المنهاج الذى تتعامل به واشنطن مع موسكو، حيث دأب المسئولون الأمريكيون على التأكيد على أن تغيير النظام الروسى ليس هدفا للولايات المتحدة.
وأكد دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، فى وقت سابق، اليوم، أنه ليس للرئيس الأمريكى جو بايدن أن يقرر من يكون فى السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.
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