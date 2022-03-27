واشنطن: قدمنا نحو 293 مليون دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، أكد مسئول بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جوزيف بايدن، لم يكن يقصد بتصريحاته الأخيرة الدعوة إلى تغيير النظام فى روسيا، وإنما كان يعنى أنه لا يمكن السماح له بممارسة القوة على جيرانه فى المنطقة.

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