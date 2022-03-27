نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة تمنحك 5000 ريال في غضون دقائق سلفتك فى حسابك في المقال التالي

سلفة فورية من منصة سلفة 5000 ريال فور طلبها من سلفة عند احتياجك لسلفة تجد من يمنحك طلبك من سلفة لسداد مديونيات أو استكمال مشروعك او لشراء احتياجات بيتك، فإذا كنت محتاج تمويل مالي سريع لسداد ديونك أو لحين صرف راتب أو سداد متطلبات أسرتك لابديل عن سلفة فمن خلال منصة سلفة تجد الحل الفورى والسريع،ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية التقديم على سلفة وشروط الحصول على سلفة واهم مزايا سلفة، حيث تعد منصة سلفة واحدة من أهم المنصات في المملكة التي تقدم العديد من التمويلات السريعة والمريحة في سداد الأقساط للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، كما أنها تقدم تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. كيفية الحصول على تمويل من سلفة: ادخل على الموقع الرسمي لمنصة سلفة.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة “طلب تمويل شخصي”.

انتظر سوف تظهر لك قائمة بها عدة اختيارات، انقرعلى كلمة “طلب”.

ثم تقوم بادخال كافة البيانات المطلوبة منك في الاستمارة الالكترونية:”الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني”.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة “حفظ”.

ثم تقوم بالموافقة على الشروط والاحكام.

القيام بإرسال الطلب وتقوم الإدارة بمراجعته.

والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

انتظر سوف يتم الرد عليك خلال اقل من ساعة، وفي حالة الموافقة سيتم وضع المبلغ في حسابك مباشرة. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سلفة: يكون المتقدم سعودي الجنسیة.

يشترط أن يتراوح دخلك الشهري الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 ریال سعودي.

يشترط أن يكون عمر المتقدم بين 23 و60 عاماً، ومكتمل الأهلية.

يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص. اهم مزايا تمويل سلفة : ومن ميزات سلفة عملية دفع الأقساط الشهرية أصبحت أسهل من خلال وسائل دفع إلكترونية ذكية عبر تطبيق سلفة، بحيث نجعل العملية أفضل من ناحية السرعة والأمان.

ومن اهم مزايا سلفة تعتمد على التقنيات المالية (Fintech) لرفع مستوى التعاملات البنكية والتمويل لنصل بعملائنا إلى تجربة فريدة من نوعها وبطريقة سهلة وبسيطة.

ومن مزايا سلفة یتم إیداع مبلغ التمویل بشكل فوري عند اكتمال الطلب. عمر شويل - جدة منصة سلفة تمنحك 5000 ريال في غضون دقائق سلفتك فى حسابك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة سلفة تمنحك 5000 ريال في غضون دقائق سلفتك فى حسابك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.