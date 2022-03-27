نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة البيت الأهلي بالسعودية تقدم اسرع قرض شخصى 300 ألف ريال بدون كفيل أو ضامن في المقال التالي

بعد تصاعد الأزمة الروسية مع أوكرانيا وما ترتب عليها من آثار الغلاء الرهيب وزيادة فى جميع الأسعار وخسائر كبيرة فى الاقتصاد والمشاريع الانتاجية مما دفع الكثير من اصحاب المشاريع والمواطنين الى الاقتراض وكانت شركة البيت الاهلى أحد أهم الشركات التي تمنح قروض ميسرة للغاية، حيث تقدم شركة البيت الاهلي قرض سريع متاح لجميع المواطنين والمواطنات بدون ضامن وبدون كفيل، وكما تقدم شركة البيت الاهلى للتمويل بشراء سلعة ما ( سيارة – أثاث – الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ) ومن ثم بيعها بعد تملكها على العميل بثمن مؤجل مضاف إليه نسبة الربح بشروط دفع ميسرة وقد حصلت الشركة على إجازة اللجنة الشرعية بالعمل على منتج المرابحة، ونقدم اهم مزايا تمويل شركة البيت الاهلى ونوضح الشروط وكيفية التقديم على القرض، والقرض الشخصي يبدأ من ثلاثة ألف ريال سعودي ويصل حتى 300 ألف ريال سعودي. اهم مميزات قرض البيت الاهلي: يمتاز تمويل البيت الاهلى حيث يبدأ من 3,000 ريال ويصل لغاية 300,000 ريال .

ومن اهم مزاياه تملك العميل للسلعه وتسجيلها بإسمه من بداية العقد .

ومن مميزات قرض البيت الاهلى إمكانية التمويل بدون وجود كفيل .

ومن مزاياه ايضا بهامش ربح منافس.

ومن مزايا البيت الاهلى بفترة سداد تصل إلى 60 شهر.

ومن اهم مزاياه عدم اشتراط تحويل الرواتب .

يتميز بعدة مميزات منها سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ .

ومن اهم مزاياه إمكانية السداد المبكر بأي وقت خلال مدة التمويل الاوراق والوثائق والمستندات المطلوبة: مطلوب تقديم خطاب تعريف بالراتب لا يتعدى تاريخ إصداره 30 يوم .

مطلوب تقديم هوية / إقامة سارية المفعول.

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي أصل لآخر 3 رواتب.

مطلوب العنوان الوطني .

مطلوب عرض سعر السيارة .

مطلوب كتابة العنوان بالبلد الأم ( لغير السعوديين ) .

مطلوب تقديم كروكي مكان العمل . كيفية التقديم على التمويل الشخصي من البيت الأهلي: ادخل على رابط موقع البيت الأهلي الإلكتروني .

ثم تقوم بملء وكتابة الاسم بالكامل ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

ثم تقوم بملء وادخال بيانات كتابة الجنسية، وكتابة البريد الخاص بك الإلكتروني، وكتابة المبلغ المراد التمويل به. الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي : يشترط للحصول على التمويل أن يكون السن 18 عام وليس أقل حتى 60 عاما، ويشترط على المتقدم إذا كان متقاعد إلا يزيد سنه عن 65 عام.

ويشترط للحصول على التمويل أن يكون المستفيد ذو جنسية سعودية وتكون البطاقة سارية حتى وقت التقديم.

من أهم الشروط أن يكون راتب الشخص المتقدم كحد أدنى 4000 ريال سعودي، و 5,000 لغير السعوديين ولا يقل عن ذلك.

وكما يشترط على المتقدم بأن يكون موظف بالجهاز الحكومي أو بالقطاع الخاص، ويكون ثابت في وظيفته لا يقل عن ثلاث أشهر ، و 12 شهر للقطاع الخاص . عمر شويل - جدة شركة البيت الأهلي بالسعودية تقدم اسرع قرض شخصى 300 ألف ريال بدون كفيل أو ضامن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة البيت الأهلي بالسعودية تقدم اسرع قرض شخصى 300 ألف ريال بدون كفيل أو ضامن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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