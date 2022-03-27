تحصيل حاصل موعد مباراة السعودية واستراليا والقنوات الناقلة في إطار تصفيات كأس العالم

ننتظر معكم يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع والعشرون من شهر مارس الجاري لعام 2022 حيث ينتظر ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في المملكة العربية السعودية المباراة الهامة والمرتقبة رغم أنها تعد للمنتخب السعودي مباراة تحصيل حاصل خاصة بعد خطف بطاقة التأهل للمنتخب السعودي والوصول إلى كأس العالم قطر 2022، السعودي ضد استراليا لقاء ينتظر جميع محبي الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية من أجل البروفة الأخيرة لكأس العالم واللعب الحر كما يسمى حيث يلعب الأخضر السعودي المباراة وهو متأهل رسمياً، ومن المؤكد أنهم يريدون الظهور بشكل جيد حتى يثبتون للجميع أنهم سيقدمون مستوى رائعاً في كأس العالم القادم هذا الصيف من العام الجاري.

موعد مباراة السعودية واستراليا تصفيات كأس العالم

يذكر وأنه في شهر نوفمبر الماضي من العام السابق 2021 لعبت مباراة الذهاب بين السعودية واستراليا وانتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي بدون أهداف في ملعب كوم بانك باستراليا الجدير بالذكر وأن المنتخب السعودي صعد إلى كأس العالم بسبب خسارة المنتخب الاسترالي من المنتخب الياباني بثنائية ليصعد بشكل تام إلى البطولة الأفضل على مستوى العالم الكروي، وعلى الصعيد الأخر يمتلك المنتخب الأخضر السعودي الأفضلية في تلك المباراة الرائعة التي يظهر فيها دون ضغوط حيث انه يمتلك الأرض والجمهور، وسوف ننتظر معكم تلك المباراة التي من المتوقع أن تكون مميزة للغاية.

ولا ننسى مدرب المنتخب السعودي رينارد أحد أهم المدربين على مستوى العالم حيث أنه يقوم بأداء تكتيكي رائع مع الأخضر وقد أعلن رينارد في خلال تصريحاته عن قائمة الأخضر التي سوف تدخل إلى كاس العالم والتي تتكون من الحارس فوزالقرني ومحمد العويس وأمين البخاري إلى محمد اليامي، وعلى صعيد خط الدفاع عبد الاله العمري ومادو وحسان والصحفي والرائع ياسر الشهراني بالإضافة إلى سعود عبد الحميد ومحمد البريك وأخيراً متعب الحربي، بينما في خط الوسط محمد كنو والنجعي وسلمان الفرج والدوسري وعبد الرحمن غريب وعبد الرحمن محمود وخالد الغنام وباهبري، وعبد العزيز البيشي، وفي خط الهجوم الثنائي الرائع صالح الشهري وأخيراً فهد المولد، وتقام المباراة في التاسعة مساء يوم الثلاثاء كما وأن المبارة تنقل عبر قنوات ssc.