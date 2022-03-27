نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمزارعين والأسر المنتجة اطلب دعم ريف وشروط إستحقاق الدعم في المقال التالي

تقدم المملكة دعم ريف للكثير من الاسر المنتجة والمزارعين واصحاب الزراعات والمحاصيل الزراعية ويقدم برنامج الدعم الريفي أنه لا يحق للمستفيد من دعم ريف الحصول على التأهيل الشامل حيث تسعي الحكومة السعودية لرفع وتحسين مستوى المعيشة، ومن التدريبات التى تنفذها ريف مع مستحقى الدعم لكى يطور نفسه وفي حالة أن يقوم الشخص بالتطوير في تجارته مما يجعله لا يحتاج دعم ريف نظراً لأنه أصبح له دخل عالي وذلك وفق الشروط والمعايير المحددة التي تتضمن ألا يتجاوز الدخل الشهري 6 آلاف ريال سعودي، وينتظر المزارعين لصرف الدعم الشهرى لتنمية محاصيلهم الزراعية ومنتجاتهم والعمل على تطويرها بافضل مايمكن. الشروط الواجب توافرها لاستحقاق دعم ريف: أن يكون الشخص المتقدم ذو أصل سعودي الجنسية.

أن يبدأ عمر الشخص المتقدم من 21 عام

من الضروري امتلاك حساب نشط للاستفادة من دعم ريف

يكون الدخل الشهري للمستفيد بحد أقصى 6000 ريال سعودي.

ويشترط للحصول على دعم ريف ان يكون من اهل الريف ويعمل بالمحاصيل الزراعية ولا يكون موظف في إحدى القطاعات سواء حكومي أو خاص.

ضرورة تقديم كافة المستندات الخاصة بقدرة المتقدم على القيام بالزراعة.

ومن الضروري وفقاً للائحة وضوابط المنصة أن يعمل الشخص في مجال الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

ومن المعروف إنه عند الاستفادة من البرامج التي تقدم دعم يشترط أن يكونوا 3 برامج فقط لا أكثر، ومن أهم الشروط ألا يتجاوز العائد السنوي لكافة البرامج مبلغ 54 ألف ريال سنوياً. الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في دعم ريف: مطلوب رفع ملف (PDF أو JPG) أثناء التسجيل في المنصة.

التأكد من رفع وإرسال صورة من الآيبان البنكي

مطلوب تقديم صور الوكالة سارية الصلاحية. كيفية التسجيل للحصول على دعم ريف: ادخل على رابط منصة ريف الإلكترونية.

ثم عليك باختيار ايقونة تسجيل حساب جديد.

ثم تقوم بادخل البيانات الشخصية والمعلومات التي تخص المشروع الذي تريد التقديم عليه، بالإضافة إلى سنوات الخبرة.

رفع كافة المستندات المطلوبة

ضرورة كتابة رقم حساب البنكي والمؤهل الدراسي.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب. عمر شويل - جدة للمزارعين والأسر المنتجة اطلب دعم ريف وشروط إستحقاق الدعم - ثقفني

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