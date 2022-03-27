رئيس أوكرانيا يعرب عن خيبة أمله بسبب عدم الحصول على طائرات بولندية

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكى، إن المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار صعبة، مشيرًا إلى أنها تشهد صداما فى بعض الأحيان، وفقًا لما نقله موقع سكاى نيوز عربية.

يأتى ذلك عقب تصريحات لـ دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، قال خلالها إن المحادثات الهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية ليست "جوهرية" بشكل كافٍ.