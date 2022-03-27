دلوقتي موعد ايداع مكافأت الطلاب 1443 شهر مارس عداد صرف مكافأت الطلاب في المملكة

موعد إيداع مكافأة الطلاب لشهر مارس ينتظر الطلاب المؤهلون للحصول على المكافأة تاريخ إصدارها للطلاب في مارس 2022، شعبان 1443، مع اقتراب موعد استحقاقها، يزداد تساؤل الطلاب حول موعد استحقاق المكافأة للطالب وشروط الحصول عليها، وكل معلومة تتعلق بصرف المكافأة، لذلك نقدم لكم هذا المقال لتوضيح كل ما يتعلق بالمكافآت المستحقة للطلاب التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال موقع نظام نور.

تقدم وزارة التربية والتعليم هذه الحوافز للطلاب لتشجيعهم على مواصلة تعليمهم، والأمر متروك للمملكة لمساعدة الأسر التي ينبغي دعمها داخل المملكة لتحمل جزء من العبء التعليمي. حيث أن التعليم هو المحرك الحقيقي للتنمية داخل المملكة.

يتم الاستعلام عن استحقاق المكافأة الطلاب إلكترونيًا من خلال نظام نور، حيث تقوم كل مدرسة أو كلية بسرد المستحقين وفقًا لشروط محددة ويجب أن تحدد من يستحق المكافأة.

موعد صرف مكافآت الطلاب مارس 2022

وكانت الوزارة قد حددت في وقت سابق موعد صرف الراتب الشهري للمستفيدين من الطلاب والطالبات على أنه 27 من التقويم الميلادي ، وبالتالي سيكون راتب شهر مارس – شعبان يوم الأحد 27 مارس 2022 الموافق 24 شعبان 1443هـ. يرجى ملاحظة أنه بالإضافة إلى طلاب مدارس تلاوة القرآن ومحو الأمية، يتم تقديم برامج تحفيزية لطلاب مدارس التربية الخاصة والفكرية، ومدارس المكفوفين والصم، لتحفيزهم على التعلم، خاصة وأنهم ينتمون إلى فئة خاصة في المجتمع.

استعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل 1443

لراحة الطلاب، يمكن الاستعلام عن المكافآت من خلال نظام نور، والخطوات المحددة على النحو التالي:

قم باختيار الدخول إلى موقع نظام نور.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

أضف رمز التحقق وقم بتسجيل الدخول.

اختيار الحوافز والخدمات المدعومة.

انقر فوق الرمز لعرض مسيرة المكافأة.

بعد ذلك ، سيتم عرض التفاصيل المتعلقة بالمكافأة ، بما في ذلك المبلغ المدفوع والتاريخ.

شروط استحقاق مكافآت الطلاب

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية وليس من المقيمين.

الحضور دائم وبشكل نظامي في المؤسسة التعليمية.

يكون الطالب متفوقا، وله معدل الدراسي مرتفع بحيث لا يقل عن 2.

عدم تعرض الطالب لأى عقوبة، مثل الحصول على إنذار من قبل المؤسسة التعليمية.

تقديم الطالب مستند أحقيته في الحصول على المكافأة.