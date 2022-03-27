استعلام عن وافد نقل كفالة 1443 برقم الحدود عبر وزارة العمل ومنصة أبشر

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عمر شويل - جدة استعلام عن وافد نقل كفالة 1443 ، يعتبر من الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث سهلت الحكومة طرق الاستعلام الكترونيًا على الموقع الرسمي، عوضًا عن الذهاب لمقر الوزارة، وحرصًا منا على تقديم كل ما تبحثون عنه، جئنا لكم اليوم بخطوات استعلام عن نقل كفالة وافد بكل الطرق التي أتاحتها وزارة العمل، والتي ستساعدك في القيام بكل ما تحتاجون له في خطوات بسيطة.

استعلام عن وافد نقل كفالة 1443

لقد طورت الحكومة السعودية في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يعتبر التحول الرقمي وإنجاز كل المهام الكترونيًا ضمن تحقيق رؤية السعودية 2030، وبالطبع هذا الأمر ساعد الجميع على إنهاء كل الإجراءات التي كانت تتطلب الذهاب لمقر الوزارات والهيئات، والانتظار لساعات طويلة، في غضون دقائق بمجرد زيارة الموقع الرسمي، مثل زيارة موقع مكتب العمل استعلام عن نقل كفالة وافد.

وبالطبع نقل الكفالة للوافدين من الأمور التي يحتاج لها الكثير من المواطنين السعوديين، والتي تتطلب اجراؤها من قَبل أصحاب العمل، عن طريق تقديم طلب نقل خدمة عامل من صاحب عمل أو منشأة لمنشأة أو صاحب عمل آخر، والتي أتاحتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بهذه الخطوات الآتية:-

زيارة موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية الرسمي.

اختيار خدمات الوزارة والضغط عليها.

اختيار بوابة الخدمات الالكترونية.

الضغط على خدمات الاستعلام.

اختيار استعلام عن وافد نقل كفالة.

إدخال رمز التحقق الموضح بالصورة.

الضغط على بحث.

الانتظار عدة دقائق حتى يتم تحميل البيانات.

خطوات الاستعلام عن وافد نقل كفاله برقم الحدود وزارة العمل

أتاحت أيضًا وزارة العمل أيضًا إمكانية استعلام عن وافد نقل كفالة برقم الحدود، عبر الموقع الرسمي الخاص بها ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إتمام عملية تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم الضغط على المنشأة.

اختيار استعراض الخدمات.

ثم الضغط على كافة الخدمات (نقل الكفالة).

اختيار استعلام عن نقل كفالة عامل.

الضغط على بحث.

ثم الانتظار حتى تظهر كل البيانات الخاصة بالعامل.

الضغط على موافق.

ثم ارسال للحصول على كل المعلومات.

خطوات الاستعلام عن وافد نقل كفاله برقم الإقامة عبر منصة أبشر

تعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الحكومية السعودية، والتي تشمل على كل الوزارات والهيئات التي يمكن من خلالها إنجاز كل الإجراءات، والتي من بينها استعلام عن وافد نقل كفالة، حيث أتاحت الاستعلام برقم الإقامة بهذه الخطوات الآتية:-

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

ثم اختيار خدمات الموظفين في المملكة.

إضافة بيانات الوافد المراد الاستعلام عنه.

الضغط على عرض.

ثم الانتظار حتى يتم إظهار كافة البيانات الخاصة بالوافد.

خطوات الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم جواز السفر

من ضمن الأمور التي راعتها وزارة العمل أثناء تقديم الخدمات الالكترونية هي إتاحة أكثر من طريقة للاستعلام، حتى يستطيع أصحاب العمل استعلام عن وافد نقل كفالة بكل سهولة، مثل طريقة الاستعلام برقم جواز السفر بهذه الخطوات الآتية:-

زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم الضغط على خدمات الاستعلام.

اختيار استعلام عن نقل كفالة وافد.

ثم اختيار جنسية الوافد.

إدخال رقم جواز السفر.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على بحث والانتظار حتى تظهر كل بيانات الوافد.

خطوات الاستعلام عن وافد متغيب برقم الإقامة وزارة العمل

قد يتغيب الوافد أيامًا كثيرة على صاحب العمل، في تلك الحالة سيتوجب عليه الاستعلام عنه، ومعرفة ما إن كان تم تسجيل بلاغ هروب عنه، أو إن كان مستمر بالعمل، وكل هذا الأمر يمكن إنجازه من خلال زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية الخاص بالأفراد.

ثم اختيار الاستعلامات.

الضغط على استعلام عن وافد.

ثم إدخال كل البيانات الخاصة بالوافد كما هي موضحة بجواز السفر أو بالإقامة، مثل الاسم والجنسية، ورقم الإقامة، رقم الحدود.

ثم الضغط على بحث والانتظار حتى ظهور كل البيانات الخاصة به.

بعد الانتهاء ستظهر علامة تبويب أخرى تشتمل على كل البيانات الخاصة بالوافد إن كان تم تسجيل بلاغ هروب، أو إنه مازال بالعمل.

خطوات نقل خدمة وافد بين فروع الرقم الموحد

ليست خدمة استعلام عن وافد نقل كفالة فقط الخدمة الإلكترونية الوحيدة التي قدمتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، بل أيضًا قدمت حزمة من الخدمات الالكترونية الأخرى، لتسهيل كل ما يحتاجون له المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل، مثل خدمة نقل خدمة وافد من شركة أو منشأة لأحد فروعها الأخرى الخاصة بها، والتي تتبع لنفس المقر الرئيسي للشركة، حيث أتاحت هذه الأمر بكل سهولة من موقعها بهذه الخطوات الآتية:-

يتم تسجيل الدخول باسم المنشأة.

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة نقل خدمات موظف.

الضغط على خدمة نقل موظف من صاحب عمل آخر.

الضغط على المنشأة المطلوب نقل الوافد إليها.

إدخال كل البيانات الخاصة بالوافد المراد نقله.

مع وجوب إضافة عقد عمل لكل وافد سيتم نقله.

ثم الضغط على تقديم الطلب.

شروط نقل خدمات وافد

الآن يمكن لأي صاحب منشأة تقديم طلب نقل خدمة وافد لديه، إلى صاحب عمل آخر بكل سهولة من خلال موقع الوزارة الرسمي شرط أن يتوفر لديه بعض الشروط والتي تتمثل في الآتي:-

أن تكون تراخيص المنشأة أو الشركة سارية.

وجوب أن يكون لدى المنشأة سجل تجاري في حالة إن لم يكن لديها ترخيص.

عدم تسجيل أي ملاحظات مسبقة على المنشأة.

ألا يكون الوافد المراد نقل خدماته من جنسية يمنع نقل خدماتها.

يجب أن تكون المنشأة رصيدها يسمح لنقل الوافدين الجدد إليها، مما يسمح لها عدم النزول للنطاق الأخضر.

يتم حساب نسبة التوطين، التأشيرات الصادرة، والتأشيرات الغير مستخدمة، وكل طلبات نقل الخدمة في احتساب رصيد الشركة.

وجود الحصول على تأييد بالعدد من قَبل وزارة الصناعة، إذا كانت المنشأة صناعية.

يتوفر إمكانية نقل عامل من المنشأة بدون موافقة صاحب العمل الحالي، إذا كانت الرخصة والإقامة لديه منتهية، أو إذا لم يقم صاحب العمل بدفع الأجر الكامل للوافد طوال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبشكل متتالي، أو إذا كان تم تقديم بلاغ كيدي عن تغيب العمل.

خطوات نقل خدمات وافد

من أجل إتمام خطوات نقل خدمات وافد، سيتوجب زيارة إدارة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-