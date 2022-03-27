التعليم السعودي تطلق تطبيق اختبار مهاراتي مع بدء تسجيل أولى ابتدائي 1443

تسجيل أولى ابتدائي السعودية طرح كثير من أولياء الأمور هذا السؤال وهو تسجيل أولي ابتدائي في المملكة العربية السعودية، فهم بحاجة إلى معرفة الإجابة، لذا وفي هذا المقال سنعرفكم كل ما له علاقة بالأمر.

ما هي شروط تسجيل أولى ابتدائي السعودية؟

وضحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي واجب توافرها في الطلاب المتقدمين في المدارس ومنها:

الحد الأدنى للقبول في الصف الأول هو ٥ سنوات و٩ شهور، وذلك من بداية التقديم في حالة أن الطالب لم يكمل العمر المحدد، فهنا تقومي بتقديم شهادة تثبت فيها أن الطالب يستحق الدراسة في المدرسة لمدة سنتين متتاليين قومي بتقديم الأوراق التي تثبت أن طفلك لديه القدرة في تنمية مهارات التنموية.

مواعيد تسجيل أولى ابتدائي السعودية

صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تسجيل أولى ابتدائي السعودية وذلك عن طريق نظام نور التعليمي إلكترونيًا وهذا عن طريق أولياء الأمور، وقدمت قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن تسجيل أولي ابتدائي في المملكة:

وكان التسجيل يبدأ من ٢٤ يناير عام ٢٠٢٢ أي ١١ جمادي الأول، وهذه هي المرحلة الأولى والثانية.

أما عن المرحلة الثالثة، يبدأ تسجيلها من 26 فبراير أي 14 رجب 1443.

بينما المرحلة الرابعة يبدأ التسجيل فيها بداية من يوم 27 مارس أي 24 شعبان 1443.

ويوم 17 شهر أبريل تبدأ المرحلة الخامسة لتسجيل أولي ابتدائي.

تسجيل أولي ابتدائي يوم 21 أبريل وتلك المرحلة السادسة في التسجيل.

بينما المرحلة السابعة من المقرر أن تبدأ 26 مايو لسنة 2022.

أما عن المرحلة الأخيرة فيبدأ تسجيل أولي ابتدائي يوم 15 من شهر أغسطس.

كيفية التسجيل للصف الأول الابتدائي في نظام نور التعليمي

عليك التوجه إلى موقع نظام نور الرسمي.

بعد أن قمت بفتح الموقع، هنا تقوم بكتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منك ومنها اسم طالب وعمره.

انتقل الى الخانة التالية وهي تحتاج منك كتابة الرمز وكتابة الرقم السري.

اختر المدرسة التي تناسبك معك وتتناسب مع طفلك ليلتحق فيها.

قم بكتابة جميع البيانات المخصصة للطفل وتلك المعلومات تحتاجها المدرسة.

قم بالضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

بدء تطبيق اختبارات مهاراتي

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنه ابتداء من صباح اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من شهر مارس الجاري تبدأ عمليات التسجيل في اختبارات تطبيق مهاراتي وتكون الاختبارات على مدار الأربعة وعشرون ساعة ويمكن للجميع التسجيل عبر الرابط الرسمي الموضح للجميع.