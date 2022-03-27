نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة من الطاقة والمعادن بالأردن وطريفة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت وزارة الطاقة والمعادن في يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق الموقع الإلكتروني منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة، والذي أقامته وزارة الاقتصاد الرقمي بالاشتراك مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من أجل الانتفاع من التعرفة الكهربائية المدعومة في قطاع الكهرباء المنزلي، والتي سيجري تطبيقها بدءا من الأول من شهر أبريل نيسان للعام الحالي 2022، كما صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال مؤتمر صحفي تم بالاشتراك مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عن تفاصيل وطرق الانتفاع من التعرفة الكهربائية المدعومة.

أهداف منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية قد أكد على أن خطة تنسيق التعرفة الكهربائية تستهدف توجيه الدعم الحكومي إلى مستفيدي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على الأراضي الأردنية، فضلا عن تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية على الكثير من القطاعات الاقتصادية المهمة بما يؤثر على أسعار خدماتها وسلعها الممنوحة للمواطنين، ويقوي من تنافسيتها واستطاعتها على التنمية المستدامة ورفع من الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه بموجب التعرفة الكهربائية تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية مما سيشكل أثر اقتصادي تنموي كبير على نشاطات تلك القطاعات التي تمثل فاتورة الكهرباء أحد أهم العقبات أمام أعمالها.

ضوابط منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

أطلق الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي يبدأ العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة مع بداية شهر أبريل.

التسجيل على الموقع الإلكتروني منصة الاستفادة من التعرفة لا يلزمه إرفاق سند ملكية أو عقد إيجار.

لا يلزمه إرفاق سند ملكية أو عقد إيجار. الدعم سيكون من أجل العائلات الأردنية وحاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة.

تقليل التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والصحي.

إلغاء تعريفة الحمل الكهربائي الأقصى.

تقليل عدد الشرائح في القطاع المنزلي المدعوم من سبعة إلى ثلاث شرائح وتبسيط فهم الفاتورة.

لا يجب أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة.

كما نبهت الوزارة أن المشترك الذي عنده أكثر من عداد باسمه ويستفيد منها المستأجر أو الأبناء أو غيرهم بإمكان كل منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أصحاب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم الكهربائي دون الحاجة لنقل العداد.