طلبات الضمان الاجتماعي المطور الذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها كمعيار خاص لمستحقي راتب الضمان الذي يتم صرفه شهريا لفئات محددة من الشعب، ويكون على الراغبين في الاستفادة من الراتب والمعاش الشهري للوزارة الالتزام بشروط الاستحقاق الرئيسية والشروط الجديدة التي قامت الوزارة بتحديدها للمتزوجات والمطلقات وأيضا العاطلين عن العمل.

“طلبات الضمان الاجتماعي المطور” sbis.hrsd.gov.sa شروط استحقاق صرف الراتب الشهري

يبحث محدودي الدخل الذين لديهم راتب لا يكفي العيش بحياة كريمة من ابناء المملكة عن كيفية التسجيل في الضمان المطور الجديد، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر 2021 التسجيل الإلكتروني وتحديث بيانات الضمان وفق شروط جديدة للاستحقاق، وقامت الوزارة بتحديث المنظومة الاجتماعية الأكبر بالمملكة لشمول الدعم المالي لفئات أكبر من الشعب وكذلك ضمان وصول الدعم للمسحقين وعدم إهدار الموارد لغير المستحقين للدعم.

صرف رواتب الضمان المطور

تقوم الوزارة بشكل شهري بتحديد مواعيد الصرف للمستفيدين والمؤهلين للحصول على رواتب الضمان، وقد قامت بإعلان نتائج الأهلية للمسجلين بالنظام القديم، الذين قاموا بتحديث بياناتهم وانطبقت عليهم شروط الاستحقاق الجديدة، وأيضا المسجلين الجدد بالنظام، بالمراحل الأولى والثانية والثالثة، وقد قام المؤهلين في كل مرحلة بتسلم الرواتب بعد ظهور الأهلية بشكل مباشر بينما تسعى الوزارة إلى توحيد مواعيد الصرف لجميع المستحقين للدعم، على أن يتم في اليوم الأول من الشهر الهجري.

ما هو الحد الماتع لراتب الضمان حسب الدخل (الفرد المستقل – الأسرة)

عدد أفراد الاسرة الاستحقاق النقدي الحد المانع للضمان الاجتماعي

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

شروط وطلبات الضمان الاجتماعي المطور(المتزوجة – العاطلين)

يكون من حق المرأة المتزوجة الحصول على راتب الضمان المطور بالمنظومة الجديدة وفق عدد من الشروط:

يمكن للمتزوجة الحصول على راتب الضمان إذا قامت بتقديم ما يثبت أنها تعول الاسرة.

إذا اثبتت الزوجة إعالتها للأسرة عليها ان تقوم بتقديم وثائق الدخل الشهري والذي يجب أن يكون أقل من الحد المانع لضمان الاستحقاق.

تكون المرأة متزوجة من رجل سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية.

يتم حصولها على راتب الضمان كاملا، حسب أعداد الاسرة، إذا كان الحد الأدنى للدخل أقل من 1100 ريال.

إذا كانت مطلقة عليها أن تقوم بتقديم وثائق استقلال المسكن.

يكون من حق العاطل الحصول على راتب الضمان إذا استمر في البحث عن العمل وقام بالالتحاق بالبرامج التدريبية والتأهيلية للعمل بالوزارة.

كيفية التسجيل في رابط الضمان المطور 1443