نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي للتسجيل في اختبار مهاراتي للطلاب بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن منصة مدرستي ورابط الدخول المباشر لجميع الطلاب، وتم عمل المنصة للطلاب بالمرحلة الإبتدائية حفاظا عليهم من الفيروس المنتشر، حيث تعمل المنصة في جميع الأوقات عن بعد، لتمكن الطلبة من تحصيل دروسهم، ولكي تتم عملية التسجيل، يجب فتح الرابط الرسمي الخاص بالمنصة باستخدام حساب مايكروسوفت.

خطوات الدخول إلى منصة مدرستي

يجب على جميع الطلاب اتباع عدة خطوات للدخول إلى المنصة للحصول على الدروس اليومية، وإليكم الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي.

يجب أن يضغط الطالب على كلمة تبويب حسابي.

يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يقوم بدخول منصة مدرستي من توكلنا.

حيث يقوم الطالب بالدخول إلى المنصة عن طريق توكلنا بعد التحميل، ثم يسجل الدخول ويتم الضغط على كلمة خدمات، ومنها نضغط على بيانات منصة مدرستي، ثم يتم البحث عن اسم المستخدم، ويتم الضغط على اسم الطالب، ونضغط على إرسال، ثم يتم كتابة كلمة المرور، ثم يقوم الطالب بالضغط على صفحة مدرستي الرئيسية، ثم تسجيل الدخول عن طريق حساب مايكروسوفت، حيث يتم تسجيل الدخول بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، وستظهر جميع الجداول أمام الطلاب، ويمكنه متابعة كل جديد بالمواد الدراسية المختلفة.

أهم مهام منصة مدرستي

من أهم الوسائل والأكثر فاعلية لتمكين الطلاب بالمملكة من تلقي دروسهم عن بعد وبدون الحضور إلى المدرسة، خاصة بعد انتشار الوباء المستجد، وأثبت المنصة قدراتها في رفع المستوى الدراسي والثقافية لجميع الطلاب، وأيضا توفر الراحة لهم، حيث يتمكن الطلاب من فتح المنصة من أي مكان وفي أي وقت، وتقدم الدروس بشكل آمن جدا عن طريق برنامج مايكروسوفت، ويقوم المعلم بالرد على جميع استفسارات الطلبة عن طريق تلك المنصة، فهي توفر 45 ألف مصدر تعليمي مختلف لكل الطلاب، ليمكن لهم متابعة جداول الحصص الأسبوعية، وتقوية مستواهم العلمي.

موعد اختبار مهاراتي عبر منصة مدرستي

سيتم البدء في اختبار مهاراتي يوم الأحد الموافق 27/3/2022، وسيتم انتهاءه يوم الخميس الموافق 31/3/2022، وستعقد تلك الاختبارات في المواد الأساسية مثل الغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم.