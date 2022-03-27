نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة دعم فاتورة الكهرباء للاستفادة من التسجيل وتقديم طلب إضافة عداد في المقال التالي
عند الحديث عن منصة دعم فاتورة الكهرباء، فإن المواطن الأردني يتساءل عن كيفية الاستفادة بالتسجيل عبر منصة تسجيل دعم الكهرباء، وذلك بعد أن اصبحت منصة دعم فاتورة الكهرباء متاحة للجميع على الأنترنت والذي أطلقتها الحكومة الأردنية في وقت سابق فبات بوسع أي مواطن او مستفيد ان يبدء بأرسال طلب التسجيل للاستفادة من الدعم على فاتورته في الأردن طبق قانون تعرفة الشرائح الخاصة بالكهرباء المزمع تطبيقه في أوائل شهر أبريل القادم.
تسجيل دعم الكهرباء
- إذا كنت غير مسجل في منصة الاستفادة من دعم الكهرباء يمكنك الدخول على الرابط المرفق والتسجيل لأول مرة من اجل تقديم طلب دعم عداد كهرباء منزلي
- ويكون أول خطوة للتسجيل في منصة الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة هي الضغط على إبدا تسجيل
- كذلك تحديد نوع التسجيل وذلك للفئات المستفيدة(التسجيل للأردنيين، التسجيل لأبناء غزة، التسجيل لحملة الجوازات المؤقتة)
- وكذلك إدخال الرقم الوطني ثم تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة من خلال نموذج صفحة التسجيل
- ثم يتوجب إكمال التسجيل في منصة الاستفادة من دعم الكهرباء بإدخال رقم دفتر العائلة والرمز الخاص به، يلي ذلك
- النقر على تحقق ثم إضافة رقم الهاتف المحمول لإجراء هذا التحقق عبر إعادة ادخال الكود الذي سوف تستلمه على الهاتف المحمول المدخل ويكون بخمس خانات
طريقة إضافة عداد كهرباء
بعد ان تعرفنا ما هي خطوات التسجيل في منصة دعم الكهرباء لأول مرة.. نقدم ما يلي إجراءات تقديم طلب إضافة عداد كهرباء في مملكة الأردن وذلك لحصول على الفاتورة المدعومة.
- الضغط على إضافة عداد كهرباء واشتراك
- العمل على تحديد شكة الكهرباء التابع لها والتي تستفيد منها حالياً
- يتطلب منك كتابة رقم عداد الكهرباء وكذلك رقم الاشتراك، وتحديد المحافظة، اللواء، القضاء، القرية، ونوع السكن للمستفيد ( مستأجر، مالك، بدون مقابل عائلي، بعدها نزل المؤشر على الاستعلام عبر الضغط عليها
- وأخيرا، الموافقة على صحة المعلومات المدخلة في طلب الاستفادة من دعم الكهرباء ثم النقر على حفظ.
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