شركة برق لحلول التنقل الذكي تطلق أعمالها في الإمارات لأول مرة في تاريخها

تصدر عنوان شركة برق لحلول التنقل الذكي تطلق أعمالها في الإمارات محركات البحث العالمية اليوم، حيث أتى ذلك على أثر إعلان شركة برق الإماراتية والتي يدور اختصاصها في مجال حلول التنقل الذكية وخدمات الدعم اللوجستي، عن الإطلاق الرسمي لبداية أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المنتظر أن تتيح شركة برق الجديدة لعملائها باقة متكاملة من الخدمات التي تساعد في إثراء تجربتهم الخدمية، بما يتعلق بخدمة توصيل والتي تسمى الميل الأخير، كما يأتي ذلك في إطار بذل جهود الإمارات في دعم مسيرة التنمية، ضمن قطاع الخدمات اللوجستي والنقل وكذلك خدمات التجارة الإلكترونية داخل دولة الإمارات.

شركة برق لحلول التنقل الذكي تطلق أعمالها في الإمارات

أعلنت شركة برق عن إطلاق خدماتها يوم أمس السبت، وأضافت إنها تهدف عبر مجموعتها الخاصة من وسائل النقل العاملة بالكهرباء الصديقة للبيئة، بأنها تتعامل مع تحديات التسليم في الصناعات والمجالات المتعلقة بمجال التجارة الإلكترونية والحاجات اللوجستية، وعمليات نقل وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية، وكان هذا على حسب تصريحات الشركة إلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

وتشمل قائمة الطرازات التي تنتجها الشركة الدراجة التي تسمى “Rene Max”، وهي دراجة تعمل بالكهرباء تم تصميمها، تبعا لأهم التجارب العالمية، فهي معززة بأنظمة سلامة وأمان، تساعد في تعزيز وتعميق حرص الشركة على الاهتمام بصحة وسلامة قائد الدراجة.

إنجازات شركة برق داخل الإمارات

أنتجت الشركة مجال الطائرات المسيرة عن بعد طائرة ياس 1، وهي طائرة بدون طيار من النوع درون، مزودة بكاميرات وأجهزة إرسال، ومحرك متطور يمكنها من الطيران لمسافات بعيدة، كما تم صنعها بمواصفات ومواد صلبة تمكنها من حمل المعدات الطبية والأدوية وغيرها، والطيران بها إلى مسافات وارتفاعات كبيرة للغاية.

وقعت شركة برق اتفاقيات تفاهم مع كل من شركة أمريكانا وشركة “Motherson” التي تتخصص في تصنيع معدات السيارة على مستوى العالم.

بموجب الاتفاقية الأولى، تتولى شركة برق مهمة توفير عدد من مركباتها بهدف نقل وتوصيل وتقديم خدمات لوجستية لصالح شركة أمريكانا، بينما ستأخذ الشركة بناء على الاتفاقية الثانية مع شركة “Motherson” في توصيل باقي منتجات الشركة إلى عملائها المحتملين.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها تاريخ مشرف في احتضان ورعاية الأفكار الناشئة حتى وصولها إلى أعلى المراتب الوظيفية والعملية، ويأتي هذا من حكمة القيادة الرشيدة في الدولة.