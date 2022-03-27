جدة - نرمين السيد - صَرَّحَ المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية حدَّدت هوية شخص وثَّق ونشر مقاطع فيديو فى شبكات التواصل الاجتماعى تحتوى على عبارات تُمجد العمل العدائى الذى تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو فى مدينة جدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تلقى القبض على مقيم نشر مقاطع فيديو تمجد الهجوم على منشأة بترولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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