أوكرانيا: الجيش الروسى قصف مجددا منشأة للأبحاث النووية فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة التفتيش النووية الأوكرانية: "من المستحيل حاليا تقدير مدى الضرر نتيجة العمليات العدائية التى لا تتوقف فى منطقة المنشأة النووية"، حسب ما جاء على حساب (فيرخوفنا رادا)، المجلس التشريعى الأعلى فى البرلمان الأوكرانى، على منصة "تويتر".

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