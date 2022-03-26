التعليم تطبيق اختبار مهاراتي 1443 حضوريًا للابتدائية والمتوسطة بالسعودية

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عمر شويل - جدة تطبيق اختبار مهاراتي 1443 حضوريًا غدًا الأحد الموافق 27 مارس 2022 الموافق 24 شعبان 1443هـ بجميع المدارس السعودية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وسيتم أداء اختبار مهاراتي بالمواد الدراسية الأساسية لغتي والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، كما سيتم أداء الاختبار تحت إشراف معلمي ومعلمات المدارس وفق الخطة الزمنية الموضوعة للاختبارات من قبل وزارة التعليم السعودية، والجدير بالعلم أن اختبارات مهاراتي يتم من خلالها تحديد المهارات التحصيلية في تلك المواد لمساعدة المؤسسة التعليمية في دعم اتخاذ قرارات لتعزيز وتجويد نواتج التعليم وفق رؤية المملكة 2030م.

وزارة التعليم السعودية تطبيق اختبار مهاراتي 1443 للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

إضافة لما سبق فوفق توجيهات وزارة التعليم السعودية للإدارات التعليمية بكافة المناطق والمحافظات بالمملكة سيتم أداءا اختبارات مهاراتي وفق آلية سير الاختبارات التالية:

أولًا ستبدأ الاختبارات يوم الأحد 27 مارس 2022م الموافق 24 شعبان 1443هـ حضوريًا للطلاب بالمدارس.

27 مارس 2022م الموافق 24 شعبان 1443هـ حضوريًا للطلاب بالمدارس. كذلك سيتم أداء الاختبارات تحت إشراف معلمي المواد الدراسية المعنية باختبارات مهاراتي.

أيضًا سيتم تنفيذ اختبار مهاراتي بشكل إلكتروني يشمل مادة واحدة فقط أو مادتين بمدة زمنية تقدر بساعة ونصف من بداية الحصة الثانية.

بشكل إلكتروني يشمل مادة واحدة فقط أو مادتين بمدة زمنية تقدر بساعة ونصف من بداية الحصة الثانية. في النهاية تم توجيه تعليمات في حال تعذر الطالب أو الطالبة عن التواجد لأداء الاختبار بموعده المحدد بإمكانه أداء الاختبار بأي وقت خلال ال 24 ساعة من موعد إطلاق الاختبار عبر الرابط الرسمي https://ekhtibar.moe.gov.sa/.

أبرز أهداف تطبيق اختبار مهاراتي بالسعودية

كما ذكرنا سابقًا أنه تم تدشين اختبار مهاراتي وفق رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع التعليم بالسعودية ومضاهاة النظم العالمية المتقدمة، ومن أبرز أهداف الاختبارات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة السعودية هي التالي:

أولًا قياس مهارات ومعارف الطلاب والطالبات بالمواد الأساسية المعنية بالاختبار.

كذلك العمل على تحفيز الطلاب لتعزيز مهاراتهم واتقانها.

أيضًا العمل على المساهمة في تجويد نواتج التعليم.

تحديد جوانب القوة والضعف دراسيًا لدى الطلاب والطالبات.

في الختام العمل على دعم اتخاذ القرارات من قبل الإدارة التعليمية و المدارس أو المكاتب التابعة لوزارة التعليم.

رابط الدخول لاختبارات مهاراتي ekhtibar.moe.gov.sa

في الختام لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية، بإمكانهم متابعة بدء الاختبارات من خلال الولوج عبر الرابط الرسمي اختبار مهارتي التابع لوزارة التعليم السعودية.