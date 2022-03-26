نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفكره الرسمية وضحايا رامز موفي ستار في رمضان 2022 | MBC MASR…الكشف عن برنامج رامز جلال في رمضان 1443-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الكشف منذ قليل عن تفاصيل برنامج رامز جلال الخاص بالمقالب المعتاد في شهر اصحاب عذا العام 2022، وهو البرنامج المميز الذي أصبح جزء أصيل من برامج شهر رمضان، والذي بدأ عرضه منذ سنوات طويلة على شاشة قناة mbc السعودية والذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال، وبالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، فقد تم الكشف عن تفاصيل عرض برنامج رامز جلال هذا العام الذي يحمل اسم رامز موڤي ستار، وسوف نوضح من خلال هذه السطور أبرز تفاصيل عرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان.

عرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان

ويحمل برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال هذا العام في شهر رمضان اسم “رامز موڤي ستار”، وذلك بعدما تم الكشف عن الاسم وتفاصيل عرضه من خلال شبكة قنوات ام بي سي السعودية التي تعتبر هي الناقل الحصري للبرنامج يوميا على مدار شهر رمضان، وقد تم الانتهاء من تصوير برنامج رامز جلال رسميا خلال الايام الاخيرة، ومن ثم بدأ الترويج من خلال الاعلانات الخاصة بالبرنامج التي تتضمن تفاصيل المقلب وأبرز نجوم الفن العربي الذين يحلوا ضيوفا وضحايا على الفنان رامز جلال من خلال برنامج رامز موڤي ستار.

ضحايا برنامج رامز موڤي ستار في شهر رمضان

وقد تم الكشف عن بعض الأسماء الكبيرة من مشاهير الوطن العربي الذين يحلوا ضيوفا على الفنان رامز جلال في برنامج رامز موڤي ستار، ومن ابرز هذه الاسماء الفنانة ياسمين صبري، ونجوم كرة القدم بدر بانون ومحمد مجدي قفشة لاعبا النادي الاهلي، بالاضافة الى نجوم مسره مصر مثل الفنان محمد انور.

موعد عرض برنامج رامز جلال القنوات الناقلة

ومن المقرر ان يتم عرض برنامج رامز جلال هذا العام الذي يحمل اسم رامز موڤي ستار من خلال شاشة قناة mbc مصر، حيث تعرض الحلقة الاولى من البرنامج في أول ايام شهر رمضان لتستمر على مدار الشهر الكريم، ويتم عرض الحلقة كما هو معتاد كل عام في موعد الافطار بالتزامن مع آذان المغرب على مدار 30 يوم في شهر رمضان.