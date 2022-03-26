التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية المدعومة بالأردن

منصة التعرفة الكهربائية المدعومة، فقد وفرت وزارة الكهرباء في المملكة الأردنية الهاشمية منصة التعرفة الكهربائية المدعومة، فقد أعلنت عن تسجيل ما يقرب من 898 ألف مستفيد ومستفيدة بالمنصة الإلكترونية التي تدعم خِدْمَات القطاع المنزلي، وقد وفرت الوزارة هذه المنصة كخدمة جديدة تضاف إلى باقي الخِدْمَات التي توفرها الوزارة لجميع المواطنين داخل المملكة، وقد أعلنت الوزارة وصول عدد زوار الموقع إلى ما يقرب من مليون شخص حتي الآن، وقد دعت الهيئة جميع المستهدفين من الدعم إلى التوجه للتسجيل بمنصة الوزارة الإلكترونية من أجل الاستفادة من خِدْمَات المنصة بشكل مجاني ومباشر، وسوف نوضح لكم آلية التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية المدعومة.

التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية المدعومة

كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأرْدُنّ عن ضرورة تسجيل حساب في منصة التعرفة الكهربائية من أجل الحصول على خِدْمَات مناسبة وضرورية لكل مواطن، على أن يتم تسجيل الحساب بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى رابط التسجيل التالي: منصة التعرفة الكهربائية المدعومة.

النقر على إنشاء حساب جديد بالمنصة.

ملء نموذج البيانات التي تطلبه المنصة على أن يتم تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

النقر على تحقق.

الضغط على إنشاء الحساب في الدعم.

وثائق التسجيل في منصة دعم الكهرباء بالأردن

يتم التسجيل في دعم الكهرباء بالأردن من خلال توافر مستندات هيئة قطاع الطاقة والمعادن، والتي من أهمها ما يلي:

يجب تقديم فاتورة الكهرباء.

توافر دفتر العائلة الخاص بالأردنيين.

تقديم الرَّقَم الوطني للأردنيين.

تقديم الرَّقَم الشخصي لمن يقيمون في الأرْدُنّ من أبناء قطاع غزة وممن هم من حاملي الجوازات الأردنية المؤقتة.

توافر رَقَم الهاتف الجوال الشخصي المسجِّل في المنصة.

إحصائيات قطاع الطاقة والمعادن

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المملكة الأردنية قد أعلنت عن بعض البيانات الهامة، والتي من أهمها بأنه بلغ عدد الأردنيون بنسبة إجمالية 98.71%، وتشمل هذه النسبة رَقَم الأردنيات المتزوجات دون الأردنيين وقد بلغت نسبتهن 1.45% من إجمالي عدد المسجلين، فيما وصل عدد المسجلين من المواطنين من قطاع غزة والذين يقيمون بشكل دائم ومستمر داخل الأرْدُنّ 1.19%، وقد وضحت الهيئة بأنه وصل عدد الأفراد من حاملي جوازات السفر الأردنية التي تعد مؤقتة 0.1%.