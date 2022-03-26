الرئيس الأمريكى: الناتو تحالف دفاعى لم يسع أبدا إلى تدمير روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بادين إن "الكرملين" يريد أن يصور توسع حلف الناتو على أنه مشروع استعمارى هدفه زعزعة استقرار روسيا وهذا غير صحيح"، مشيرا إلى أن الناتو تحالف دفاعى ولم يسع أبدا إلى تدمير روسيا.





وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى بثته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم السبت من العاصمة البولندية وارسو، أن "رسالتى إلى الشعب الأوكرانى هى أننا نقف معكم جنبا إلى جنب، والمعركة من أجل الديمقراطية لم تنته بانتهاء الحرب الباردة".

وأشار بايدن إلى "أن روسيا خنقت الديمقراطية، وحركة التضامن الدولى تثبت وجودها اليوم"، مبينا أن الحريات كانت دوما محاصرة وهناك دائما خصوما للديمقراطية.

وتابع بايدن:"علينا أن نتهيأ فى هذه المعركة لصراع طويل، وفى صراعنا من أجل الحرية نرى الأوكرانيين فى الخطوط الأمامية وقتالهم هو من أجل قيم الديمقراطية".

وأكد الرئيس الأمريكى أن "قواتنا موجودة فى أوروبا للدفاع عن حلفاء الناتو وليس للانخراط فى حرب مع روسيا، وعلينا أن نحافظ على وحدتنا كدول ديمقراطية".

ولفت بايدن إلى أن 400 شركة انسحبت من روسيا على خلفية العقوبات المفروضة عليها، مبينا فى الوقت نفسه أن الروبل الروسى انهار وبلغ سعر الدولار الواحد 200 روبل.

وتطرق إلى أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا نوع من الأدوات التى تلحق الضرر على روسيا وتستنزف قوتها وقدرتها على تشديد جيشها وإظهار قوتها، مشددًا على خطورة الخطوات التى أقدمت عليها روسيا، تجاه أوكرانيا، والتى تتطلب ردا قويا وسريعا من الغرب.

وبين أن العالم الغربى اجتمع سويا لتوفير المساعدات للشعب الأوكرانى، فى إشارة إلى المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، قائلا: "كما تم تحديد 600 مليون دولار كأسلحة لأوكرانيا قبل عبور الروس الحدود".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة التزمت بمليار و350 مليون دولار لأوكرانيا وتسليحها.