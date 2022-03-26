بوتين يوقع قانونا لحماية رجال الأعمال الروس وأصولهم

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قانوناً يسمح للشركات الأجنبية المسجلة قبل الأول من مارس الجارى بالانتقال إلى المناطق الإدارية الخاصة فى روسيا والسماح بتسجيل الصناديق الشخصية الدولية للمواطنين فيها، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن القانون يهدف لحماية رجال الأعمال الروس والأصول التى يملكونها فى مواجهة ضغوط العقوبات، حيث يقترح تبسيط نقل هذه الأصول إلى المناطق الإدارية الخاصة فى روسيا وحماية أصول الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات وتسجيل الأموال الشخصية وكذلك الموروثة التى تتمتع بصفة الصناديق الدولية. وستسمح هذه التغييرات بنقل الأصول إلى هذه الصناديق لتقليل علامات الرقابة المؤسساتية وإخراج الشركات من ضغط العقوبات فيما أكد القانون أنه يجب ألا تقل قيمة أصول الصندوق الشخصى عند إنشائه وفق نظام إعادة التوزيع أو التأسيس عن 5 مليارات روبل.

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