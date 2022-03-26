موسكو: نعارض أى نشاط عسكرى يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - وقالت إيفستينيا - فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن الوضع فى كوريا الشمالية - إن "روسيا تعارض أى نشاط عسكرى يهدد أمن شبه الجزيرة الكورية ودول شمال شرق آسيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. كما أعربت نائبة المندوب الروسى عن أسفها للأحداث الأخيرة فى المنطقة. يُذكر أن كوريا الشمالية أعلنت أنها أطلقت بنجاح أكبر صاروخ باليستى عابر للقارات، أول أمس الخميس، فى أول اختبار من نوعه منذ عام 2017.

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