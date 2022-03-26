البيت الأبيض يتدارك تصريحات بايدن حول "بقاء بوتن بالسلطة"

تضارب سجلته التصريحات الأميركية، السبت، بين الرئيس الأميركي جو بايدن، والبيت الأبيض، الذي تدارك عبارة ذات وقع قوي، أطلقها الرئيس الأميركي تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتن "لا يمكنه البقاء في السلطة"، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو، تناول فيه النزاع في أوكرانيا ووصفه بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا.

وقال بايدن عن بوتن: "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".

ولكن البيت الأبيض تدارك أقوال بايدن سريعا، وأكد أن الرئيس الأميركي "لم يقصد" المطالبة بتغيير الحكم في روسيا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، عندما قال إن بوتن "لا يمكن أن يظل في السلطة".

وتابع المسؤول، بعد كلمة ألقاها بايدن في وارسو، "قصد الرئيس أن بوتن لا يمكن السماح له بالاستقواء على جيرانه في المنطقة. (الرئيس) لم يكن يناقش سلطة بوتن في روسيا أو تغيير النظام".

وأكد بايدن أن الشعب الروسي "ليس عدوّنا"، داعيا إيّاه إلى تحميل رئيسه مسؤولية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية غربية شديدة.

كما وصف بايدن مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعيا العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة".