بالرقم الامتحاني رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 epedu.gov.iq بالجامعات العراقية موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بالرقم الامتحاني رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 epedu.gov.iq كشفت بعض المصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الاخيرة التفاصيل الكاملة الخاصة بطرح نتائح القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022، وهي النتائج الخاصة بالقبول في الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة التي تقدم اليها طلاب الصف السادس الاعدادي في جميع محافظات العراق خلال الفترة الاخيرة بناء على نتائج العام الدراسي المعلنة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث كانت الوزارة قد اعلنت رسميا عن نسب ومعدلات القبول في الجامعات العراقية بجميع التخصصات، وسوف نستعرض الآن رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعرف على معدلات القبول في الجامعات.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

وقد نوهت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفعيلها الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي لجميع الطلاب في كافة انحاء العراق، حيث يتم استخراج النتائج الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.

الدخول في البداية الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع هذا الرابط.

يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

اختيار الاستعلام عن عن نتائح القبول الموازي للطلاب في العراق.

ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكلٍ صحيح في المكان الخاص به.

ادخال كافة البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة لتظهر مباشرة.

معدلات القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

وقد كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد قامت بنشر المعدلات والنسب الخاصة بالقبول الموازي بالجامعات العراقية بجميع التخصصات المختلفة في العراق للعام الدراسي الجاري 2022، حيث تختلف معدلات القبول بناء على التخصص الخاص بالجامعة سواء لطلاب العلمي او الادبي او الاحياء، حيث جاءت أهم نسب ومعدلات القبول للجامعات العراقية في جميع انحاء العراق هذا العام بالسنبة للكليات العلمية المختلفة بكافة المحافظات على النحو التالي.