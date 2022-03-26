الإشتراك في مسابقة الحلم Dream 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى مليون دولار

الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف من أهم ما تتم متابعته من خلال بعض من محبي الاشتراك بالمسابقات المضمونة والموثوقة ومتعددة الجوائز للفائزين، كما تتواجد العديد من السحوبات على جوائز مختلفة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن المسابقة، والطريقة التي من خلالها من الممكن الاشتراك بالمسابقة، مع بيان أهم الخطوات التي من الممكن أن تتم بواسطة الدخول للإنترنت للاشتراك بتلك المسابقة مع بيان مختلف الأرقام التي من الممكن أن يتم طلبها للاشتراك بشكل فعلي بالمسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف

في مسابقة الحلم من الممكن أن يشترك أي شخص من أي دولة عن طريق وسائل متعددة، ومن خلال الاستعانة بأرقام الهواتف المتاحة للتواصل عبر الرسالة النصية من الممكن أن يشترك مختلف الراغبين في التواصل مع فريق الإعداد للاشتراك، ومن الممكن أن يتم الاشتراك من خلال الاتباع لخطوات بسيطة من خلال الرقم وترك رسالة نصية مكتوب بها حلم، ومن ثم يقوم الشخص بإرسالها، وفور تلقي فريق الإعداد للرسالة يتم إرسال سؤال للشخص والإجابة الصحيحة عليه تؤكد اشتراك اللاعب بالمسابقة الشهيرة حلم، والتي تبث فعالياتها بالإم بي سي، ويذيعها مصطفى الأغا.

أرقام الاشتراك بالمسابقة حلم

لكل راغب في الاشتراك من الممكن أن يقوم باستعمال واحد من تلك الأرقام حسب المحل لإقامته:

من المملكة السعودية التواصل عبر هذا الرقم 650444 من خلال شبكة موبايلي، وعلى الرقم 755505.

من دولة مصر التواصل من قبل الراغبين بالاشتراك على الرقم 95450 من خلال شبكة فودافون.

من المملكة الأردنية التواصل من خلال الشبكة زين على 94099.

التواصل مع المسابقة من خلال رسالة على الرقم 5544 من الإمارات.

من البحرين التواصل على الرقم 98885 لعملاء الشركة إس تي سي.

الاشتراك من خلال منصة المسابقة

متوفر المنصة الرسمية الخاصة بالمسابقة حلم، والتي من خلالها يتم الاشتراك بشكل سريع من خلال خطوات بسيطة يتم من خلالها إرسال بيانات الشخص وبعدها يكون الاشتراك قد تم بالفعل، كما أن طريقة استعمال جوجل بلاي من الممكن أن تجدي للاشتراك عبر تطبيق حلم.