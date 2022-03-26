استعلام أسماء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية و برنامج المعونة الشهرية صرف 100 دينار

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استعلام أسماء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية شهدت الساعات الأخيرة قرار ملكي من جانب ملك الأردن جلالة الملك عبدالله بشأن سرعة صرف الدعم الخاص بالمعونة الشهرية الأردنية 2022 للفئات المستفيدة من الدعم، فقد بدأت وزارة التنمية الاجتماعية الأردن في إعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين من برنامج المعونة الشهرية التي يتم تقدرها بمبلغ مالي شهري للمستحقين من المواطنين في جميع أنحاء الأردن، والتي يتم صرفها للفئات الأكثر فقرا ومحدودي الدخل في جميع أنحاء الأردن، وجاء هذا القرار بناء على التوجيهات التي جاءت في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في يوم 20 من شهر مارس، وسوف نستعرض خلال هذه السطوراستعلام تحويل 100 دينار المعونة الشهرية المكرمة الملكية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية و تفاصيل صرف المعونة الشهرية الأردنية 2022.
استعلام أسماء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية 2022
وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية صرف الدعم الخاص بالمعونة الأردنية والتي تصل إلى 100 دينار خاص بكل أسرة، حيث تكلف هذه المعونة الوزارة 11 مليون دينار أردني، وقد تم تحديد مسبقا الفئات المستفيدة من الدعم الشهري، والتي يتم صرفها للأسر الفقيرة ويستفيد منها حوالي 107 ألف أسرة في جميع أنحاء الأردن، وقد كشفت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية الموعد الرسمي الخاص بصرف الدعم الخاص بالمعونة الشهرية، حيث يتم العمل الآن على رصد أسماء المستحقين في جميع أنحاء الأردن والذين كانوا قد تقدموا بطلبات الحصول على الدعم، ويتم تحديد الاستحقاق والأسماء المستفيدة من الدعم بناء على مجموعة من الضوابط والشروط المطلوبة آخر فرصة رابط منصة تسجيل دعم الكهرباء في الأردن kahraba gov jo للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة.. التسجيل وشرح فيديو.
رابط صرف المعونة الشهرية الأردنية 2022
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن المعونة الشهرية الأردنية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، متمثلة في صندوق المعونة الوطنية الأردني، حيث يتم الاستعلام عن أسماء المستحقين للحصول على الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولًا يتم الدخول إلى موقع صندوق المعونة الوطنية في الأردن مباشرة من خلال هذا الرابط https://takaful.naf..
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.
- اختيار الاستعلام عن المعونة الشهرية الأردنية.
- يتم إرفاق رقم الهوية الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح عبر الموقع ومن ثم إرفاق كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد لتظهر كافة التفاصيل الخاصة باستحقاق الدعم مباشرة وتوضيح ما إذا كان المستخدم من مستحقي الدعم من عدمه.
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