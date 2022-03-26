نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري تسجيل كمستفيد “فرجت – تيسرت – سداد دين ” التبرع في صورة إهداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري تسجيل كمستفيد لسداد الديون على برامج فرجت وتيسرت للغارمين وتقديم مساعدة مالية للمحتاجين في صور إهداء، والفئات المستحقة من المحتاجين ومنهم المُطلقات والأيتام، حيتت تتنوع أوجه الصرف على المحتاجين، ولكن مشكلة إيقاف الخدمات تعوق دون ذلك، كل هذه تساؤلات سنجيب عليها من خلال هذا التقرير، هذا وتعتبر المنصة منظومة وطنية للعمل الخيري هي إحدى أهم منصات المشاركة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، هذه هي الإجابة على ما هي منصة إحسان، وسنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة التسجيل والتقديم على منصة إحسان، وطريقة الاستفادة منها، ومن هي الفئات الأحق بالاستفادة.

منصة إحسان ehsan.sa للعمل الخيري تسجيل كمستفيد فرجت لسداد الديون

التبرع لمنصة احسان للعمال الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن منصت إحسان تم تدشيها مؤخراً، وتستحوذ المنصة على جُل اهتمام من قطاعات عريضة من النافذين والقائمين على أمر المملكة، خاصة بعدما تبرع خادم الحرمين الشرفين “الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 20 مليون ريال سعودي للمنصة، وكذلك تلقت المنصة تبرع من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 مليون ريال سعودي، وتجاوزت قيمة التبرعات مبلغ 300 مليون ريال سعودي حتى تاريخ كتابة ونشر هذا التقرير.

ما هي منصة إحسان للعمل الخيري

ذكرنا في صدر هذا التقرير تعريف مُجمل للمنصة الوطنية الخيرية لاحسان ورابط التسجيل على المنصة، فهي منصة خيرية تتلقى التبرعات وأموال الزكاة، وهي منصة إلكترونية تتلقى التبرعات من الأفراد والجهات والمؤسسات، وتعتبر تلك المنصة جامعة للجمعيات الخيرية بالمملكة، وتنظم عملية التبرع والصرف، في من خلال منظومة يسهل التعامل من خلالها مع المستفيدين والمستحقين لتلك التبرعات.

التقديم على منصة إحسان

يتم التسجيل على منصة إحسان بكل سهولة وبُسر، ولا يتطلب التقديم أي بينات سوى الاسم ورقم الهاتف الجوال الحاص بالراغبين في التسجيل، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط تسجيل جديد في منصة إحسان الخيرية الوطنية

إدخال اسم الراغب في التسجيل.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بمن يرغب في التسجيل كمتبرع أو مستفيد.

إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بالراغب في التسجيل.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على كلمة إنشاء حساب جديد.

طريقة التسجيل في منصة احسان للتبرع للأعمال الخيرية

منصة فرجت لسداد الديون

تعتبر منصة فرجت إحدى أفرع منصة إحسان الثلاثة، وهي مشاريع، وإغاثة، وفُرجت، وجميعها تعمل على سد حاجات المحتاجين والمُعسرين الأشد حاجة، وتُعتبر منصة فرجت خاصة بالغارمين والغارمات القابعين في السجون لتعثرهم المالي وعجزهم عن سداد الديون، وتقوم منصة فرجت بسداد تلك الديون عنهم، و‘سقاط الأحكام الصادرة في حقهم وخروجهم من السجون.

من المستفيد من منصة احسان والجمعيات التابعة لها

وتجدر الإشارة إلى تزامن تدشين وانطلاق منصت احسان مع بداية شهر رمضان للعام الحالي 1442، وتستخدم المنصة أفضل الحلول الرقمية والتقنية الحديثة للتعامل مع المستفيدين، كما أنها تعتبر مظلة حماية اجتماعية تم تأسيسها لتعزيز مسئولية الأفراد والجهات والمؤسسات للعمل التطوعي، وتحمل المسئولية المجتمعية تجاه المواطنين الأولى بالرعاية، ويأتلي على رأسهم الأيتام والمُطلقات والأرمال والغارمين والغارمات من أصحاب الديون الذين عجزوا عن سداد مديونياتهم، وكذلك على جميع فئات المجتمع السعودي الأشد حاجة.

الحملة الوطنية للعمل الخيري

تنطلق الآن #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري … معاً في البذل والخير والإحسان.https://t.co/3VHdy0S84m#العطاء_بإحسانhttps://t.co/ckNqAoHEti — منصة إحسان (@EhsanSA) تنطلق الآن #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري ... معاً في البذل والخير والإحسان.https://t.co/3VHdy0S84m#العطاء_بإحسانhttps://t.co/ckNqAoHEti — منصة إحسان (@EhsanSA) April 16, 2021

هذا وتجدر الإشارة إلى ما صرح به الدكتور عبد الله الغامدي، وهو المسئول الأول عن “سدايا”، حيث صرح: أن الحومة السعودية وقيادات المملكة تولي اهتماماتها بالعمل الخيري، من خلال السعي لتلبية احتياجات المواطنين الأشد حاجة، وحض المؤسسات والقادرين من المواطنين على بذل العطاء، والإنفاق في سبيل الأعمال الخيرية، وأضاف الغامدي بأن المنصة تهدف إلى ورفع كفاءة العمل التنموي، وذلك عن طريق الارتقاء بقيم الانتماء الوطني، وتعزيز العمل الإنساني، سواء للمؤسسات والجهات الفاعلة أو الأفراد.

تصريحات رئيس منصة إحسان وأهداف للعمل الخيري

كيفية التغلب إيقاف الخدمات للاستفادة من منصة إحسان للأعمال الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من موطني المملكة الراغبين في الاستفادة من منصة إحسان، وغالبيتهم من أصحاب المديونيات والغارمين والأشد احتياجاً، هؤلاء لديهم مشكلة تتعلق بإيقاف الخدمات، وهذا يمنعهم من الاستفادة من المنصة، وللتغلب على هذا الأمر، يمكنهم جدولة الديون المتعلقة بهم من خلال الألية التي حددتها الحكومة السعودية،و ذلك من خلال بوابة موقع ناجز najiz.sa التابعة لوزارة العدل،للخدمات العدلية الإلكترونية، وبعد جدولة الديون، سيتم رفع إيقاف الخدمات مؤقتا.

كيفية التبرع لشخص في منصة احسان في صورة إهداء

تسجيل الدخول رابط الموقع الرسمي لمنصة احسان للعمل الخيري.

اختيار الجهة التي ترعب التبرع لها.

اختيار الحالة التي تريد في التبرع لها.

الضغط على خيار تبرع الآن.

كتابة المبلغ المراد التبرع به.

لجعل هذا التبرع في صورة هدية علم علامة صح على جملة “أريد أن أجعل هذا التبرع هدية”

الضغط على تبرع الآن.

الضغط على تمام عملية التبرع.

تبرعات خادم الحرمين وولي العهد والأمراء ورجال الأعمال

في بادرة بر وإحسان؛ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية يتبرّع بمبلغ 5 ملايين ريال عن الأمير نايف بن عبدالعزيز، والأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمهما الله- في ⁧#الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري⁩ ⁧#العطاء_بإحسانhttps://t.co/ckNqAoZfkQ pic.twitter.com/QL9Xuv82KJ — منصة إحسان (@EhsanSA) في بادرة بر وإحسان؛ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية يتبرّع بمبلغ 5 ملايين ريال عن الأمير نايف بن عبدالعزيز، والأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمهما الله- في ⁧#الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري⁩



⁧#العطاء_بإحسانhttps://t.co/ckNqAoZfkQ pic.twitter.com/QL9Xuv82KJ — منصة إحسان (@EhsanSA) April 17, 2021

مع بداية انطلاق المنصة وفور تدشينها بدأت عملية التبرعات تؤتي ثمارها، وذلك من الشخصيات النافذة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشرفين “الملك سلمان”، وكذلك تبرعات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتبعهم العديد من الأمراء والشخصيات الهامة، ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الخاصة.

تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 20 مليون ريال سعودي.

تبرع الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 مليون ريال سعودي.

تربعات عديدة من الأمراء ورجال العمال وأصحاب المشروعات بالمملكة.

من المستفيد من منصة احسان

في حالة إذا كنت في حالة مادية متأزمة أو حالة احتياج، فلا تتردد في طلب الحصول على مساعدة من منصة إحسان، وهذا سواء كنت من السعودية أو من خارج السعودية، وتستطيع المنصة مساعدتك في:

سداد ديون الغارمين.

توفير المسكن الملائم للمحتاجين.

تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية.

التبرع لكفالة الأيتام.

التبرع لكفالة الرضع من الأيتام.

مساعدة الغارمين والغارمات.

المصروفات التعليمية لغير القادرين من الطلاب والطالبات.

التكفل بمصاريف العلاج والعمليات الجراحية والعلاج الطبي.

برامج مساعدات منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري

وبهذا نكون قد قدمنا لكم من خلال هذا التقرير طرق الاستفادة من منصة إحسان للأعمال الخيرية بالمملكة، وكذلك الفئات المستفيدة من المنصة، وطريقة التسجيل والتقديم على رابط موقه المنصة الرسمي، والخدمات التي تقدمها المنصة من خلال برنامج فُرجت، وبرامج المشاريع، وبرنامج إغاثة، وبذلك تكون قد اتضحت الصورة الكاملة عن المنظومة الجديدة لصرف التبرعات إلى الفئات المستحقة.

طريقة الاتصال على منصة إحسان للأعمال الخيرية

كما ويمكنك عزيزي المواطن من التواصل والاتصال مع القائمين بمنصة إحسان لتقديم التظلمات التي من شأنها أن ترفع وقف الخدمات القائمة عليك جراء أي أحكام قانونية سابقة من خلال النقاط التالية:

يتم التواصل مع منصة احسان للعمل الخيري عن طريق الرقم: 8001247000 .

. بخصوص التبرع يمكن إرسال رسالة نصية علي الرقم التبرعات: 5005 .

ومن الجدير بالذكر أن منصة احسان الإلكتروني ليس منوط بها التعامل مع المواطنين، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه، ويكون التواصل مع المواطن عن طريق أقرب جميعة أو مؤسسة خيرية، ولكن يجب أولاُ القيام بالتسجيل على المنصة، بعدها يتم التواصل مع إحدى الجمعيات الوسيطة في تقديم الخدمة وتحقيق طلبات المواطنين المحتاجين والأكثر حاجة،

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.

وسنتابع معكم من خلال موضوعتنا وتقريرنا القادمة الشرح التفصيل كيف تستفيد من منصة إحسان، وطريقة التسجيل والتقديم على المنصة، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين للإجابة على جميع التعليقات والتساؤلات التي تصلنا عن طريق التعليقات، وذلك حسب الأخبار المُعلنة من مصادرها الرسمية.

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