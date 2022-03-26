لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا برقم الامتحاني PDF

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق، تزامنا مع زيادة معدلات البحث من قبل الطلبة في جميع محافظات العراق ومع إعلان وزارة التربية والتعليم بقرب الإعلان عن نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2021/2022م، وتيسيراً على الطلبة واولياء الأمور في معرفة نتيجة القبول الموازي سوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق بالجامعات العراقية لجميع الطلاب.

استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

شهدت محركات البحث في العراق نسبة كبيرة من بحث الطلاب الراغبين في معرفة نتيجة القبول الموازي ومعرفة الكلية التي تم القبول بها لاستكمال باقي الإجراءات ، وانتهت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الحالية من مهام اظهار النتيجة لكافة التخصصات والاقسام لأكثر من 22 طالب وطالبة على مستوي جميع محافظات العراق، ، كما أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط المحددة للقبول الموازي للطلاب لجميع التخصصات، وسيكون كل ذلك متاح للطلاب عبر الرابط الرسمي للوزارة ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا دون الحاجة للنزول والذهاب لأي مكان، وحرصاُ من الوزارة لحماية الطلاب في ظل جائحة كورونا.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

نوضح لكم الان طريقة الاستعلام عن القبول الموازي حيث يمكنكم الان الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بخطوات سهلة وبسيطة:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية من الإنترنت.

الدخول لرابط نتائج القبول الموازي على الإنترنت

الدخول لقسم الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي

ادخال البيانات للطالب ومحل السكن

كتابة رقم الامتحان للطالب

الضغط على إظهار النتيجة

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

بعد إعلان نتيجة القبول الموازي تهيب وزارة التعليم العالي بالعراق على جميع الطلاب استكمال باقي الإجراءات والالتحاق بالكلية المقبول بها لاستكمال الدراسة ودفع المصروفات الدراسية، وهناك مجموعة من الشروط للقبول الموازي من أهمها أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاثة درجات عن الحد الداني للقبول بالكلية المتقدم لها بالكليات الطبية، واربع درجات بالكليات الهندسية، وخمسة درجات لكليات العلوم، وست درجات لباقي الكليات.

شروط القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية