التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج طلاب وطالبات 1443

مسابقة مدرستي تبرمج، حيث يوجد إقبال كبير من جانب الطلاب والطالبات على الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الثانية خلال العام الدراسي الحالي 1443هـ والتي يتم تقديمها من جانب وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية بواسطة التعاون مع كبري الشركات العالمية ألا وهي شركة Microsoft بالإضافة إلى شركة Apple، ويبحث عدد كبير من الطلاب عن طريقة التسجيل بمسابقة مدرستي تبرمج هناك مشاركة متزايدة من جانب الطلاب من أجل معرفة طريقة التسجيل الصحيح، حيث تتلقى إدارات التعليم بقسم أنشطة الطلاب لكل من البنين والبنات طلبات المشاركات في المسابقة، بناءً على الخِطَّة الزمنية التي يتم تحديدها من جانب الوزارة، وسوف نوضح لكم فعاليات مسابقة مدرستي تبرمج.

التسجيل مسابقة مدرستي تبرمج

المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج لها بعض الأهداف التي تسعي الوزارة إلى تحقيقها، والتي من أهمها تحسين ثقافة البرمجيات التي تتم من خلال الحوسبة، مع العمل على توظيفها في مجال تنمية المهارات المرتبطة بمهن المعلمين والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات الذين يشاركون في المسابقة، وتتماشي هذه المهارات مع برنامَج تنمية القدرات البشرية التي توفره الوزارة، على أن يتم التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج بهذه الخطوات:

يجب الدخول قاصدًا إلى رابط التسجيل التالي: مدرستي تبرمج.

اختيار التسجيل في المرحلة الثانية للمسابقة.

ملء نموذج التسجيل الخاص بكل طالب وطالبة مثل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية والمرحلة الدراسية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وغيرها من البيانات التي يتطلب تسجيلها بشكل صحيح.

النقر على تقديم طلب المشاركة في المسابقة.

مشاركات مدرستي تبرمج

عرضت وزارة التعليم في المملكة عدة محاور تخص المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج، وقد ساهمت الوزارة في التعريف بالمسابقة وآلية المشاركة بها، وتوضيح المهام التي تخص اللجنة التنفيذية، والمراحل التي تمر بها المسابقة ودلائل مشاركة الطلاب بها، مع تحديد المهام الخاصة بالمدارس، وقيام الوزارة بالرد على جميع الاستفسارات من خلال إجابات واضحة؛ وتتميز المسابقة بالتنوع في عرض التطبيقات البرمجية الخاصة بها من خلال مسارات شيقة وممتعة للطلاب، وتساير اهتمامات الطلاب والطالبات بالرغم من اختلاف الأعمار الخاصة بهم واختلاف هواياتهم في مشاركتهم الخاصة بالتصميم والتخطيط وفعاليات البرمجة.