بموافقة فورية 50 ألف ريال بدون ضمانات للرجال والنساء وبالتقسيط علي 5سنوات

تمويل شخصي مقدم من بنك التنمية الاجتماعية بأقل راتب شهري ويصل إلي 50 ألف ريال سعودي، ويعتبر اسرع تمويل شخصي قد لا يتعدى الدقائق من خلال الموقع الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، ويتم تقديم طلب التمويل بموافقة فورية بدون فوائد مع فترة سداد طويلة وتكون مجدولة حسب الراتب الشهري الخاص بك لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يستخدم هذا التمويل في الكثير من الأغراض مثل تحديد منزل أو شراء سيارة أو سداد ديون وغيره، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي سريع بدون ضمانات واهم الشروط المطلوبة ليتمكن من الحصول علي قرض من بنك التنمية الاجتماعية.

أهم شروط المطلوبة للحصول علي تمويل 50 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

يعد بنك التنمية الاجتماعية من اهم واكبر البنوك في الشرق الأوسط ويوجد المقرر الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي يصل قيمة 50 ألف ريال سعودي ويشمل التمويل جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، ويحصل علي قرض سريع بمجرد تقديم الطلب مع مراعاة أن يكون التمويل متطابق مع الشريعة الإسلامية، فقد حدد بنك التنمية بعض الشروط الواجب توافرها من اجل الحصول علي التمويل، والتي تتمثل فيما يلي:

يكون عمر المتقدم بطلب التمويل 21 عام حتي 60 عام ولا يزيد. تقديم صورة من هوية العميل وتكون سارية الصلاحية للمواطن السعودي، وبطاقة الإقامة للمقيمين داخل المملكة. لا يقل الراتب الراتب الشهري عن مبلغ 2000 ريال سعودي. تقديم المستندات المطلوبة التي تضمن قيمة القرض. إحضار خطاب يوضح فيه الراتب الشهري للعميل ومدة البدا في العمل. تقديم تصريح بياناتي ويكون ساري ومفعول ويتم استخراجه من موقع وزارة الدخلية. التمويل متاح ببنك التنمية الاجتماعية ويصل 50 ألف ريال سعودي بفترة سداد 5 سنوات.

خطوات التقديم علي طلب التمويل من بنك التنمية