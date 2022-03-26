عروض الراجحي وتطبيق نون وخصومات إضافية 20% بمناسبه شهر رمضان ومعرفه الشروط

عروض الراجحي وتطبيق نون من اهم واحدث العروض الجديدة التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تناسب جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة. كما تم الإعلان عن العروض عبر الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي علي موقع توتير وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض جديده أيضا والتي تم إطلاقها حديثا والتي تسال عنها جميع المواطنين بالمملكة. والتي من اهم هذه العروض عروض رمضان من فورد الناغي علي سيارات فورد 2022 بالأسعار وكيفيه الحصول علي سياره. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الوعلان علي جيلي اوكافانجو 2022 بمناسبه الربيع في الشهر الحالي بأسعار غير مسبوقه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض الجديدة بالتفصيل ومعرفه الخصومات الإضافية والشروط الأحكام الخاصة بها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه الحصول علي العروض بالتفصيل كما اعلن عنها المصرف من خلال المقالة الأتية.

عروض الراجحي وتطبيق نون

اعلن المصرف عن إطلاقها لمجموعه جديده من العروض الحديثة لجميع المواطنين والمواطنين والتي تلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية. كما تتيح عروض الراجحي وتطبيق نون جميع المستفيدين منها بالاستمتاع بخصومات 20% أضافية علي الخصومات أيضا من التطبيق. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ميعاد بدء العروض الجديدة والتي تبدأ من 25 مارس 2022 وتنتهي في 31 مارس 2022.

شروط عروض الراجحي

كما تم الإعلان أيضا عن اهم شروط وأحكام العروض الجديدة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

تطبق العروض علي جميع البطاقات من الراجحي.

الاستمتاع بخصم إضافي 20% علي جميع المشتريات.

الحد الأدنى للخصم هي 100 ريال والحد الأدنى أيضا لقيمه الطلب هي 200 ريال.

يتم تطبيق العروض تلقائي عند إتمام الدفع بأحد البطاقات.

لا يطبق العرض علي قسم الهدايا.

يتم الاستفادة من العروض مره واحده فقط.

كيفيه الحصول علي بطاقات الراجحي

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض الراجحي وتطبيق نون. وذلك باستخدام احد بطاقات الراجحي عند الدفع. كما اعلن المصرف أيضا عن كيفيه التقديم علي بطاقات الراجحي والتي نوضحها عبر الخطوات الأتية: